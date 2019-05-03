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Вкус Поморья. Кенозерский национальный парк запускает гастрономические туры

Теперь туристы смогут открыть для себя культуру, историю, традиции Кенозерья через его кухню. Гостей Парка ждёт путешествие на вёсельных лодках по «Системе пяти озёр» и мастер-класс от местного рыбака по приготовлению настоящей ухи на костре прямо на берегу озера.


В Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки» и на «Лекшмозерской вечерухе» расскажут и покажут, как трудились и веселились жители окрестных деревень, и научат печь пироги в русской печи.


На протяжении всей программы гостей будет сопровождать специальный гость — шеф-повар ресторана «Река» Андрей Мостовой. Он знает толк в северной кухне и мастерски добавляет новые звуки в мелодию народной кухни.


На chef’s table повар будет создавать эксклюзивные блюда исключительно из деревенских продуктов. Приоткроем секрет — главной героиней мероприятия будет знаменитая лекшмозерская ряпушка. Кроме того, рука к руке с мастером туристы и сами попробуют свои кулинарные силы на мастер-классе.


   

27 июнь 16:32 | : Культура

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