"Смахнем пыль с исторических персонажей!". Архангельскеий прорыв на форуме "Таврида"

26 июня Дмитрий Тарасов из Архангельской области стал победителем грантового конкурса на 7 смене форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму. Он получил 300 000 тыс. рублей на постановку спектакля-экспедиции «На Севере».
«Мы создадим первый в Архангельской области спектакль-прогулку о жизни и творчестве известных северных писателей и поэтов. Командой проекта задуман спектакль, в ходе которого на каждой новой остановке (локации) для зрителей будет раскрываться малоизученный отрезок жизни одного из авторов севера. Мы хотим привлечь внимание молодых людей к изучению истории и культуры Севера и «смахнуть пыль» с исторических персонажей. За помощь в реализации нашей идеи я благодарен форуму Таврида», – рассказал Дмитрий.
Дмитрию 27 лет, он закончил Санкт-Петербургский Государственный институт культуры и искусств, работает преподавателем в Архангельском колледже культуры и искусства.