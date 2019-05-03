Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Смахнем пыль с исторических персонажей!". Архангельскеий прорыв на форуме "Таврида"

26 июня Дмитрий Тарасов из Архангельской области стал победителем грантового конкурса на 7 смене форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму. Он получил 300 000 тыс. рублей на постановку спектакля-экспедиции «На Севере».

«Мы создадим первый в Архангельской области спектакль-прогулку о жизни и творчестве известных северных писателей и поэтов. Командой проекта задуман спектакль, в ходе которого на каждой новой остановке (локации) для зрителей будет раскрываться малоизученный отрезок жизни одного из авторов севера. Мы хотим привлечь внимание молодых людей к изучению истории и культуры Севера и «смахнуть пыль» с исторических персонажей. За помощь в реализации нашей идеи я благодарен форуму Таврида», – рассказал Дмитрий.

Дмитрию 27 лет, он закончил Санкт-Петербургский Государственный институт культуры и искусств, работает преподавателем в Архангельском колледже культуры и искусства.

27 июнь 07:47 | : Культура

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (215)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20