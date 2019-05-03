Что ждет архангелогородцев (и гостей) на празднике День города?

Центральной площадкой праздника станет Площадь Профсоюзов. Новое расположение позволит увидеть программу большему числу горожан. Для удобства с двух сторон от сцены будут установлены большие телевизоры, на которых будет транслироваться праздничная программа.
- Общая тема праздника – «Ветрами вольными овеянный, стоит Архангельск - город северный». Эта тема будет прослеживаться на всех площадках. В этом году мы организовали их семь, в разных районах города. Возле ТЦ «Галерея» будет расположен большой указательный столб с направлениями и расположением развлекательных площадок. Мы постарались сделать праздник масштабным, чтобы каждый архангелогородец смог увидеть и поучаствовать в мероприятиях юбилея, - поделился главный режиссер праздника Владимир Фефилов (недавний выпускник Санкт-Петербургского Университета культуры и искусств).
Откроют праздничную программу выступления официальных лиц и розыгрыш подарков. Лотерея пройдет по купонам, которые волонтеры раздадут перед началом праздника. Количество купонов ограничено и равно 435 – в честь юбилея города. Пять счастливчиков получат призы от генеральных партнеров – ПАО «Севералмаз», АО «АГД Даймондс», группы компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25». Главный приз – большой плазменный телевизор.
Праздничную программу продолжит выступление вокального проекта «VIVA». Затем архангелогородцы смогут посетить другие восемь площадок и получить там новые купоны, еще один розыгрыш по которым состоится во второй части программы. В это время на центральной площадке развлекать горожан будут архангельские шоумены - Павел Мелешкин и Евгений Суханов. Здесь же состоится запись праздничной «Архипедии», посвященной юбилею города.
Вечером на центральной площадке вручат дипломы с отличием лучшим выпускникам Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова, затем выступят Ирина Нельсон и поп - группа REFLEX, певица ЁЛКА. Завершит программу театрализованный финальный концерт с участием архангельских артистов и салют из конфетти.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)