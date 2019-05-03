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Профессионалы считают фильм «Керосин» Юсупа Разыкова лучшим на «Кинотавре»

Напомним, на 30-м юбилейном «Кинотавре» лента лауреата Второго Arctic open (приз за лучший сценарий «Турецкое седло») Юсупа Разыкова об одинокой старушке, живущей на распутье новой российской жизни, получил только приз Гильдии киноведов и кинокритиков.

Однако независимые журналисты считают «Керосин» лучшим в конкурсной программе и незаслуженно обойденным вниманием странного жюри.

«Новые известия»:

…бессмысленно отрицать тот факт, что «Керосин» Юсупа Разыкова был лучшим фильмом нынешнего «Кинотавра». И драматургически, и режиссерски, и по своей гуманистической концепции, и по музыке, и по необычному, свежему, яркому киноязыку, которым рассказана история деревенской старушки. Не отметить никак этот фильм – со стороны жюри просто нонсенс. И речь не о вкусе вовсе, а о банальном неумении разглядеть искусство. Или о каких-то подводных течения в кинотавровских кулуарах, о которых нам никогда не расскажут, но которые могут интересовать только как факт: кино тут не на первом месте.

…Еще о призах. Хорошая актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая в фильмах-конкурсантах «Выше неба» Оксаны Пармас и «Гроза» Григория Корнстантинопольского свои худшие роли (впрочем, это, конечно, претензия к режиссерам, а не к актрисе), отмечена наградой за лучшую женскую роль. Хотя если бы у жюри было чуть больше представлений об эмпатии, этот приз отдали бы 85-летней Елене Сусаниной из Ярославля, сыгравшей у Юсупа Разыкова. Это было бы не только справедливо (игра-то действительно превосходная), но и красиво, и благородно. Толстоганова сейчас очень востребована, молода и всеми любима, а вот приз провинциалке Елене Ивановне, в 85 лет впервые сыгравшей главную роль в кино – и заметим, сыгравшей отменно, - означал бы и признание того, что из центра видна провинция, и оммаж старшему поколению, и просто человеческий поступок. Но зачем нам эмпатия, когда на дворе бушует гламур?

 

«Коммерсант»:

Но, судя по результатам «Кинотавра», говорить о равенстве полов в российском кино еще рано. Награды распределились самым традиционным образом: мужским историям — главные, женским — второстепенные. А об одиноких стариках (то есть о лучшей женской роли фестиваля, бабушке Павле, сыгранной Еленой Сусаниной в фильме Юсупа Разыкова «Керосин», которой жюри предпочло Викторию Толстоганову), как водится, и вовсе забыли.

(на фото: две звезды – режиссер и его актриса) 

19 июнь 10:36 | : Культура

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