Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В четверг Архангельск принимает "Арктического морехода"

20-21 июня в Архангельске пройдёт II Международный форум «Судостроение в Арктике».

Участники форума — ведущие российские и зарубежные судостроительные, машиностроительные и проектирующие компании — соберутся, чтобы обсудить возможности и проблемы развития судостроительной отрасли России в привязке к освоению Арктики.

По завершении основной программы Форума, 22 июня 2019 года участники отправятся на Пинежье — родину Семёна Ивановича Дежнёва.

С Пинежья вышло множество отважных землепроходцев: Михаил Стадухин, Юрий Селивёрстов, Леонтий Плехан и многие другие, чьи имена сегодня утеряны. Суровый северный край вынуждал многих искать лучшей доли, а могучее здоровье и закаленный на севере характер помогали им преодолевать невозможное. Первопроходцы передвигались на кочах — деревянных парусных суднах, впоследствии ставших прототипом ледоколов.

 

Во время поездки экскурсанты, помимо информации об открытиях Дежнёва, узнают об истории водно-волоковых путей Пинежья, о стратегическом значении Волока Пинежского в системе коммуникаций Русского Севера и о современных возможностях развития познавательного и экологического туризма в Арктических территориях Архангельской области. Связь Пинежья с судостроителями красной нитью проходит через историю бывшего уездного города. В XVI и XVII вв. здесь создавались знаменитые поморские кочи. На рубеже XIX и XX столетий в Пинеге была корабельная верфь, созданная купцами Володиными, чьи суда, созданные специально для мелководных рек севера, ходили до середины прошлого века. В советское время на пинежских ледяных торосах испытывали новые аэросани-амфибии конструкторского бюро Туполева. Деревянные лодки-шитухи вообще всегда были обыденностью на пинежских берегах и встречаются до сих пор.

 

Выдающийся русский землепроходец и мореход, исследователь и путешественник Семён Дежнёв родом из одной из деревень Сояльского стана Волокопинежской волости. Именно вблизи этих мест начинался волок между Пинегой и Кулоем — безводное расстояние свыше четырёх километров, по которому суда перетаскивались на лошадях или вручную людьми.

Версию о том, что Дежнёв — мореход из Пинеги, впервые выдвинул советский историк, доктор исторических наук, профессор М. И. Белов в 1973 г. в своей книге «Подвиг Семёна Дежнёва». Белов, посвятивший жизнь исследованию русских землепроходцев, изучил множество исторических данных и в своих книгах уверенно заявляет, что родиной Дежнёва является одна из деревень Волокопинежского стана.

Современная Сояла расположена недалеко от посёлка Пинега — бывшего уездного города, который старше Москвы на 10 лет. Спустя четыре столетия после рождения Дежнёва Пинежье остается той же первозданной колыбелью Русского Севера. Здесь расположен единственный в Архангельской области заповедник, а по рекам до сих пор можно встретить деревянные лодки-шитухи, созданные ещё в далеком прошлом.

Принимающей стороной участников Форума выступают Лесной отель «Голубино»  и Пинежский краеведческий музей при поддержке новостного интернет-портала Пинега.РФ. Активная деятельность команды «Голубино» сегодня даёт второе дыхание развитию Пинежья и его туристического потенциала. Комфортабельный туристический комплекс расположен всего в 20 минутах езды от посёлка Пинега, на самом берегу реки. Его территория граничит с Пинежским государственным заповедником. Природа здесь, действительно, уникальна: карстовые ландшафты с самой протяжённой системой пещер всего Европейского Севера, заповедные реки, величественные таёжные леса. Зимой Пинега становится самой южной точкой, куда оленеводы-кочевники пригоняют свои стада. Как Волок Пинежский во времена Дежнёва, так сегодня Пинега является естественным центром Арктических территорий Архангельской области, где пересекаются исторические и торговые дороги, сохраняя традиции и культуру Севера.

  

17 июнь 15:32 | : Культура

Видеозал


Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (139)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20