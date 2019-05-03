В четверг Архангельск принимает "Арктического морехода"

20-21 июня в Архангельске пройдёт II Международный форум «Судостроение в Арктике».
Участники форума — ведущие российские и зарубежные судостроительные, машиностроительные и проектирующие компании — соберутся, чтобы обсудить возможности и проблемы развития судостроительной отрасли России в привязке к освоению Арктики.
По завершении основной программы Форума, 22 июня 2019 года участники отправятся на Пинежье — родину Семёна Ивановича Дежнёва.
С Пинежья вышло множество отважных землепроходцев: Михаил Стадухин, Юрий Селивёрстов, Леонтий Плехан и многие другие, чьи имена сегодня утеряны. Суровый северный край вынуждал многих искать лучшей доли, а могучее здоровье и закаленный на севере характер помогали им преодолевать невозможное. Первопроходцы передвигались на кочах — деревянных парусных суднах, впоследствии ставших прототипом ледоколов.
Во время поездки экскурсанты, помимо информации об открытиях Дежнёва, узнают об истории водно-волоковых путей Пинежья, о стратегическом значении Волока Пинежского в системе коммуникаций Русского Севера и о современных возможностях развития познавательного и экологического туризма в Арктических территориях Архангельской области. Связь Пинежья с судостроителями красной нитью проходит через историю бывшего уездного города. В XVI и XVII вв. здесь создавались знаменитые поморские кочи. На рубеже XIX и XX столетий в Пинеге была корабельная верфь, созданная купцами Володиными, чьи суда, созданные специально для мелководных рек севера, ходили до середины прошлого века. В советское время на пинежских ледяных торосах испытывали новые аэросани-амфибии конструкторского бюро Туполева. Деревянные лодки-шитухи вообще всегда были обыденностью на пинежских берегах и встречаются до сих пор.
Выдающийся русский землепроходец и мореход, исследователь и путешественник Семён Дежнёв родом из одной из деревень Сояльского стана Волокопинежской волости. Именно вблизи этих мест начинался волок между Пинегой и Кулоем — безводное расстояние свыше четырёх километров, по которому суда перетаскивались на лошадях или вручную людьми.
Версию о том, что Дежнёв — мореход из Пинеги, впервые выдвинул советский историк, доктор исторических наук, профессор М. И. Белов в 1973 г. в своей книге «Подвиг Семёна Дежнёва». Белов, посвятивший жизнь исследованию русских землепроходцев, изучил множество исторических данных и в своих книгах уверенно заявляет, что родиной Дежнёва является одна из деревень Волокопинежского стана.
Современная Сояла расположена недалеко от посёлка Пинега — бывшего уездного города, который старше Москвы на 10 лет. Спустя четыре столетия после рождения Дежнёва Пинежье остается той же первозданной колыбелью Русского Севера. Здесь расположен единственный в Архангельской области заповедник, а по рекам до сих пор можно встретить деревянные лодки-шитухи, созданные ещё в далеком прошлом.
Принимающей стороной участников Форума выступают Лесной отель «Голубино» и Пинежский краеведческий музей при поддержке новостного интернет-портала Пинега.РФ. Активная деятельность команды «Голубино» сегодня даёт второе дыхание развитию Пинежья и его туристического потенциала. Комфортабельный туристический комплекс расположен всего в 20 минутах езды от посёлка Пинега, на самом берегу реки. Его территория граничит с Пинежским государственным заповедником. Природа здесь, действительно, уникальна: карстовые ландшафты с самой протяжённой системой пещер всего Европейского Севера, заповедные реки, величественные таёжные леса. Зимой Пинега становится самой южной точкой, куда оленеводы-кочевники пригоняют свои стада. Как Волок Пинежский во времена Дежнёва, так сегодня Пинега является естественным центром Арктических территорий Архангельской области, где пересекаются исторические и торговые дороги, сохраняя традиции и культуру Севера.