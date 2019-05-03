Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил появится на телеэкране

Документальный биографический фильм «Судьбы Божии» о служении митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила покажут на телеканале «Регион 29».
Посмотреть картину московского режиссера Алексея Пищулина можно будет 4 июня в 11:00 и 8 июня в 16:00.
«Герой нашего исследования подробно и эмоционально рассказывает историю своей жизни, — анонсировал фильм Алексей Пищулин. — Начиная с воронежского детства, через годы учебы и монастырских послушаний, по ступеням священнического и епископского служения владыка проходит не в одиночестве, а в сопровождении десятков участников его жизни. Родственники (живые и ушедшие), друзья детства, представители церковной и светской власти — их судьбы переплелись с судьбой главного героя, образовав рисунок, единственный и неповторимый, как папиллярные линии на пальце».
Картину снимали в 2017-2019-х годах в Архангельске, Воронеже, Троице-Сергиевой лавре, Звенигороде и на Сахалине. В нем участвуют губернатор Архангельской области Игорь Орлов, депутат Государственной Думы от Сахалина Георгий Карлов, архиепископ Каширский Феогност, священники, монахи и миряне нескольких епархий.
«Неформально, живо и весело владыка Даниил реконструирует свою биографию, наполняя ее множеством персонажей, событий и забавных баек, без которых не обходится ни одна профессия (и мир церкви не является исключением). Тем, кто хотел бы составить непредвзятое представление об иерархах современной Русской Церкви, этот фильм дает редкую возможность выслушать историю трудов и успехов одного из них, рассказанную от первого лица», — считает режиссер Пищулин.
Производство фильма: «Мир музея».
Режиссер-постановщик – Алексей Пищулин (Москва).
Оператор – постановщик – Юрий Ермолин (Москва).
Хронометраж – 52 минуты.
(по материалам Архангельской епархии)