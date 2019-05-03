Северодвинский драмтеатр закрылся под зрительские овации

В Северодвинском драматическом театре по итогам 82-го творческого сезона наградили лучших служителей искусства. Мероприятие начали с премьеры - спектакля «Весь мир - театр».
Драмтеатр в этот творческий сезон выпустил шесть премьер, при этом каждый спектакль имеет свою индивидуальную направленность. Это и аскетичная, монохромная «Чайка», великолепно костюмированная «Пиковая дама», и вызвавшая детский восторг постановка о «Семи субботах на неделе».
Поздравить театралов пришли глава Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова, председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов, начальник управления культуры и туризма Елена Михайленко.
- Спасибо за самоотверженный и нелёгкий труд всей театральной команде, тем, кто помогает творить великое чудо. Ещё раз подтверждается известная истина - в театре не работают, театру служат. Счастье, что служение театру стало для вас смыслом жизни. Уверен, что и в следующем сезоне вы будете радовать нас новыми, интересными и разнообразными постановками, - отметил Игорь Скубенко.
Он добавил, что город системно и последовательно вкладывает бюджетные средства в развитие материальной базы театра. Виден эффект от их использования. Коллектив продуктивно использует возможности света и цвета - новых установок, которые усиливают воздействие на зрителя, позволяют передать широкую гамму чувств.
Под аплодисменты зрительного зала и коллектива драмтеатра глава города вручил нагрудный знак «За заслуги перед Северодвинском» директору учреждения Алевтине Голубевой.
Подвели итоги городского конкурса. Дипломом в номинации «За лучший спектакль» награждён режиссер-постановщик Анастас Кичик за спектакль «Чайка». Диплом в номинации «За лучшее художественное оформление» получил художник-постановщик Артур Климец за оформление спектакля «Где орех Кракатух?». Диплом в номинации «За лучшую главную женскую роль» вручили артистке Марии Несговоровой за роль Жульеты в одноимённом спектакле. Диплом в номинации «За лучшую главную мужскую роль» заслуженно получил артист Павел Митякин за роль Треплева в спектакле «Чайка». Дипломом в номинации «За лучшую женскую роль второго плана» награждена артистка, ведущий мастер сцены Юлия Корельская за роль графини в спектакле «Пиковая дама». Дипломом в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана» получил артист Павел Варенцов за роль учителя в спектакле «Чайка».
В соответствии с указом Президента РФ Большой хрустальной звездой «Звезда театра» за высокий профессионализм и творческие достижения в области театрального искусства награждены ведущие мастера сценыАнна Костарева и Юлия Корельская.
Памятный знак «За многолетнее служение сцене» получили артисты, которые преданно служат театру более 25 лет. Это заслуженные артисты РФ Людмила Юдина (Поваляшко), Александра Шпаковская и Валентина Гингер (Иргизнова), ведущий мастер сцены Галина Лишица, а также помощник режиссёра, заведующий литературно-драматической частью Надежда Тютева.
Председатель горсовета Михаил Старожилов и его заместитель депутат Роман Варфоломеев наградили благодарственными письмами городского Совета депутатов артистку Ларису Тарасову и художника по свету Станислава Костарева.
Председатель зрительского совета театра, руководитель совета ветеранов войны и труда Владимир Иванов поздравил коллектив и вручил дипломы конкурса на приз зрительских симпатий актёрам: Павлу Варенцову, Марии Несговорой, Павлу Митякину и Анне Венгерович (Костаревой). Учреждённую премию имени Сергея Черноглазова он вручил Валентине Иргизновой (Гингер).
Приз от юридического агентства «Практика» достался актёру Вадиму Мизину. Издательский центр «Северный рабочий» вручил приз журналистких симпатий Елене Вотиновой, а приз памяти Александра Шарневского получила актриса Марина Соколова, который ей вручил его брат Алексей.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)