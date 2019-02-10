Архангельский областной фестиваль "Театральные встречи" и его победители

24 марта в Новодвинске наградили лучшие народные театры Архангельской области. Вручены дипломы в 5 номинациях, в том числе за «Лучший спектакль», «Лучший режиссер», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучшая роль второго плана», «Лучший детский спектакль».
Областной фестиваль народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи» проходил в Архангельске и Новодвинске с 21 по 24 марта. Председатель жюри, доцент, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» Марина Куц с уверенностью отмечает: «Огромная армия любительских театров в России может составить конкуренцию театрам профессиональным. На архангельском фестивале я увидела много интересных коллективов с разнообразным репертуаром, режиссерским особым стилем и сильными актерскими работами».
В юбилейном фестивале приняли участие 14 театральных коллективов области, гостями праздника стал заслуженный коллектив народного творчества РФ, народный театр «Левый берег» из города Тутаев Ярославской области.
За четыре дня зрители посмотрели 16 драматических, пластических, детских постановок по произведениям российских и зарубежных авторов, от классической «Чайки» А. П. Чехова до деревенской прозы Ф. А. Абрамова.
Лауреатом XV областного фестиваля «Театральные встречи» стал спектакль Каргопольского народного театра «Самоубийца» по пьесе Н.Эрдмана, режиссер- постановщик Ирина Ромшина. Жюри единогласно отметило «хорошее понимание выбора репертуара, постановки, этики и эстетики театра».
Дипломов I степени удостоены два театра: коллектив «Забава» детско – юношеского центра
Северодвинска за спектакль «Бременские музыканты», режиссёр Громова Наталья Валентиновна и Устьянский народный театр Октябрьского Центрального Дома культуры, который показал спектакль «Марья» по пьесе А. Кудрявцева.
Этому коллективу 15 лет, три года как он носит звание «народный», а спектакль, который был показан на фестивале – это премьерная постановка устьянцев. «У нас в коллективе 26 человек, - рассказывает режиссер Ольга Пушкина, - актеры говорят, что отдыхают душой в нашем театре. Нас любит зритель, ждет новых постановок, а корреспондент газеты «Устьянский край», член Союза писателей Марина Вахто уже пишет для нас новую пьесу».
Устьянский народный театр получил, пожалуй, больше всего наград. Актрисе Ирине Мякшиной второй год подряд вручают приз за «Лучшую женскую роль». На это раз за роль Моти в спектакле «Марья». Без излишних пафосных сцен ей удалось передать любовь и необыкновенную верность героини. «Лучшая мужская роль второго плана» у Евгения Власова за роль писателя в спектакле «Самоубийца» Каргопольского народного театра. «Лучшая женская роль II плана» у Елены Олейниковой за роль Маши в спектакле «Чайка» Новодвинского народного театра.
Лучшим режиссером юбилейного фестиваля «Театральные встречи» названа Тамара Бебякина за спектакль «Алька – дочь Пелагеи» по произведениям Ф. А. Абрамова Ильинского народного театра поселка Ильинско-Подомское Вилегодского района. Коллектив в этом году отмечает две круглые даты - 90 лет со дня основания театра и 50 лет званию «народный». Актеры – любители занимаются в коллективе по 10 – 20 лет. Спектакль по произведениям Ф. А. Абрамова 10 лет в репертуаре, долгое время его не играли, а сейчас к 100-летию писателя возобновили. «Буквально перед фестивалем мы показывали «Альку» в небольшом городе Луза Кировской области, нас так принимали! Абрамовское слово, хорошая литература всегда будут востребованы. Мне не за один спектакль не стыдно перед зрителем, потому что у нас все постановки о добром и вечном», - делится Тамара Николаевна Бебякина.
Среди детских театров, представленных на фестивале, звание Лауреатов завоевал образцовый художественный коллектив «Дебют» Ломоносовского Дворца культуры г. Архангельск, за комедию «Верояция» по произведениям С. Коковкина. Режиссер Евгения Смородинова признается, что всегда ищет «новое и маловостребованное». В спектакле заняты ребята 10-15 лет. «Порой им приходится трудно, - рассказывает Елена Михайловна, - Не все выдерживают, когда надо держать многоуровневое внимание. Читаем по ролям – все хорошо, а на сцене мизансцены разваливаются. Однако, ребята не уходят, остаются. Когда ребенок видит результат своего и коллективного труда, то, как бы тяжело не было, он приходит и занимается дальше. У меня нет задачи воспитать из них актеров, главное дать общее развитие, гуманитарное, эстетическое, человеческое».
Дипломы II и III получили народный театр «Ступени» из Вельска, Новодвинский народный театр, образцовый художественный коллектив театр – студия «Вариация» из Коряжмы, театральная студия «Лик» из Виноградовского района. Специальным дипломом за пластическое решение спектакля «У войны не женское лицо», отмечена руководитель коллектива детского театра танца «Росинки» Дворца детского и юношеского творчества Архангельска – Светлана Баранова.
Впервые победители и лауреаты XV областного фестиваля народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи» награждены денежными премиями Министерства культуры Архангельской области и оригинальными призами с новой эмблемой фестиваля.
«Я уверена, на народных, любительских театрах лежит особая миссия – развивать и поднимать уровень культуры на селе. Это сложно и ответственно. Народное творчество, особенно в малых городах, выполняет очень важную функцию – не дает забывать населению, что существует культура и художественно- эстетическое развитие личности», - сказала на церемонии награждения председатель жюри, доцент, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Марина Ивановна Куц.