Горан Брегович меняет репертуар по заявкам архангелогородцев

5 мая в Архангельск приедет самый знаменитый балканский композитор Горан Брегович. Он выступит в Архангельске на фестивалях «Транзит» и Большом Пасхальном. Примечательно, что сначала музыканты хотели привезти в Россию свой патриотический репертуар «Три письма из Сараево». Однако, архангелогородцы уговорили спеть им их любимые хиты. Поэтому гости с Балкан привезут концерт «Любовь, хиты и весна!».
На фестивалях прозвучит легендарная композиция «In the Death Car», ставшая визитной карточкой музыканта. «Bella Ciao», «Bubamara», «Gas Gas Gas», народные танцы, страстное танго и другие балканские мелодий исполнит Брегович и Оркестр.
Музыка Бреговича неразрывно связана с фильмами его земляка, не менее знаменитого кинорежиссера Эмира Кустурицы, мировая известность пришла к ним практически одновременно. К сожалению, эти мастера сегодня не в ладах, работают и выступают отдельно. Кустурица уже посещал Архангельск со своим музыкальным проектом «No smoking» и произвел на зрителей неизгладимое впечатление.
Кстати, в рамках посещения сербскими музыкантами столицы Поморья 4 мая в Добролюбовке пройдет лекция «Славянская Terra Incognita, посвященная культуре Балканского полуострова. Вход на лекцию свободный.