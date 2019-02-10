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Кино во льдах: Фильмы с Arctic Open на Международном арктическом форуме

В рамках проведения Международного арктического форума состоится серия культурных мероприятий для гостей и участников. Гости Форума смогут посетить передвижную выставку «Живая легенда Арктики», посвященную ледоколу «Красин», принять участие в творческих встречах с авторами фильмов – победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, познакомиться с историческими судьбами людей, чьи имена связаны с освоением русского Севера и Северного морского пути. Свои культурные программы также представили ведущие театры, музеи и выставки Санкт-Петербурга.

в рамках культурной программы Форума будут организованы кинопоказы и творческие встречи с авторами двух фильмов – победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, проходившего в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года: художественный фильм «Царь-птица» (Россия, Якутия) и встреча с режиссером фильма Эдуардом Новиковым, и документальный фильм «Великий северный путь» (Россия, Москва), творческая встреча с автором фильма Леонидом Кругловым.

С культурной программой V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» можно ознакомиться здесь: https://forumarctica.ru/kulturnaya-programma-2019/

 

20 март 13:35 | : Культура

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