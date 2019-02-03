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Хип-хоп рулит по России. А что любят слушать в Архангельске?

По данным федерального социологического опроса проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в марте 2019 года самыми популярными музыкальными жанрами в России стали: хип-хоп, шансон и поп-музыка.

Далее следуют такие жанры как: рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.

На основе собранных данных был сформирован рейтинг любимых музыкальных жанров по городам России:

Астрахань - хип-хоп

Брянск - шансон

Волгоград - хип-хоп

Воронеж - хип-хоп

Екатеринбург - рок

Иваново - шансон

Ижевск - рок

Казань - хип-хоп

Калининград - рок

Киров - поп-музыка

Краснодар - хип-хоп

Красноярск - классическая музыка

Курск - поп-музыка

Липецк - панк-рок

Москва - хип-хоп

Нижний Новгород - поп-музыка

Новосибирск - рок

Омск - джаз

Оренбург - панк-рок

Пермь - хип-хоп

Ростов-на-Дону - хип-хоп

Самара - шансон

Санкт-Петербург - поп-музыка

Саранск - шансон

Саратов - шансон

Севастополь - хип-хоп

Сочи - поп-музыка

Тверь - шансон

Тольятти - хип-хоп

Томск - классическая музыка

Тюмень - рок

Уфа – хип-хоп

Хабаровск - хип-хоп

Чебоксары - шансон

Челябинск - шансон

Чита - поп-музыка

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что только 6% респондентов, попавших в выборку, предпочитают слушать музыку на физических носителях (диски, пластинки и кассеты), а остальные жители России слушают музыку онлайн или по радио и телевидению.

По мнению эксперта, мода в России на хип-хоп подходит к завершению и в течении 3-5 лет вкусы россиян кардинально поменяются. 

20 март 09:30 | : Культура

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