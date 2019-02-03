Хип-хоп рулит по России. А что любят слушать в Архангельске?

По данным федерального социологического опроса проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в марте 2019 года самыми популярными музыкальными жанрами в России стали: хип-хоп, шансон и поп-музыка.
Далее следуют такие жанры как: рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.
На основе собранных данных был сформирован рейтинг любимых музыкальных жанров по городам России:
Астрахань - хип-хоп
Брянск - шансон
Волгоград - хип-хоп
Воронеж - хип-хоп
Екатеринбург - рок
Иваново - шансон
Ижевск - рок
Казань - хип-хоп
Калининград - рок
Киров - поп-музыка
Краснодар - хип-хоп
Красноярск - классическая музыка
Курск - поп-музыка
Липецк - панк-рок
Москва - хип-хоп
Нижний Новгород - поп-музыка
Новосибирск - рок
Омск - джаз
Оренбург - панк-рок
Пермь - хип-хоп
Ростов-на-Дону - хип-хоп
Самара - шансон
Санкт-Петербург - поп-музыка
Саранск - шансон
Саратов - шансон
Севастополь - хип-хоп
Сочи - поп-музыка
Тверь - шансон
Тольятти - хип-хоп
Томск - классическая музыка
Тюмень - рок
Уфа – хип-хоп
Хабаровск - хип-хоп
Чебоксары - шансон
Челябинск - шансон
Чита - поп-музыка
Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что только 6% респондентов, попавших в выборку, предпочитают слушать музыку на физических носителях (диски, пластинки и кассеты), а остальные жители России слушают музыку онлайн или по радио и телевидению.
По мнению эксперта, мода в России на хип-хоп подходит к завершению и в течении 3-5 лет вкусы россиян кардинально поменяются.