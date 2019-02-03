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Не дожидаясь ГосДумы. Архангельск оказался в передовиках по части телевидения

Сегодня на рассмотрения Госдумы был внесен проект ОНФ о законодательном закреплении 22-й кнопки телевизора за муниципальными телеканалами.

По мнению фронтовиков, это поможет более плодотворной и структурированной работе региональных журналистов.

Пока это преимущество касалось только 21-й кнопки. Отбирать каналы будут через конкурсы, аналогичные тем, что проводят для региональных телекомпаний, которые претендуют на 21-ю кнопку. Совместный мониторинг Ассоциации городских телерадиокомпаний и Центра правовой поддержки журналистов ОНФ показал, что из более 400 муниципальных телеканалов, работающих в стране, по этим критериям претендовать на 22-ю позицию на телевизионном пульте смогут чуть более 140.

Напомним, что предложение закрепить 21-ю и 22-ю кнопки на пульте за региональными и местными каналами соответственно участники медиафорума ОНФ обсуждали еще в 2017 г. Но в итоге было предложено разработать закон только в отношении региональной 21-й кнопки. Однако прошедший год показал, что такое же отношение к своему творчеству заслужили и муниципальные журналисты.

Отметим, что в этом смысле Архангельск ходит в передовиках – на 22-й кнопке уже прижился «ТВЦ-Архангельск» (производитель контента «АТК-Медиа»).

19 март 13:17 | : Культура

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