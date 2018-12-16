Соловки, Лопшеньга, Красная Горка. Писатель Пришвин на Русском Севере

Сотрудники научного отдела Кенозерского национального парка продолжают поиски материалов для организации музейного зала в Визит-центре деревни Лопшеньги. Одна из тематических зон будет посвящена литературному освоению беломорских поселений. В 1907 году по поручению Императорского Русского географического общества известный русский писатель М.М. Пришвин устремился на Русский Север. Он посетил Соловецкий монастырь, деревни Лопшеньга и Красная Горка, которые стали местом творческого вдохновения автора.
Свои размышления о поморском менталитете писатель выразил так: «Отчего это северные моряки так непохожи на наших пахарей? Оттого ли, что разделённая на мелкие кусочки земля так принижает человека, а неделимое море облагораживает душу, не дробит её на мелочи?». Это северное путешествие воодушевило Михаила Михайловича на создание книги «За волшебным колобком. Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии», изданную впервые в Санкт-Петербурге 1908 году. Книга прекрасно иллюстрирована, автор рисунков – английский художник Г.Д. Денглас-Юм.
С целью знакомства с этим редким изданием, архивными материалами и фотографиями, связанными с этой поездкой писателя, Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка посетила дом-музей М.М. Пришвина в деревне Дунино в Московской области. Общение с пришвиноведами, директором музея Лилией Рязанцевой и научным сотрудником Яной Гришиной, передача национальному парку изданий музея «Дневники М.М. Пришвина», «Невидимый град» (автобиографические записки Валерии Пришвиной, жены писателя), и др. позволили получить содержательные информационные и иллюстративные материалы для будущей экспозиции в Лопшеньге.
Уникальными являются и фотографии, сделанные М.М. Пришвиным, о поездке писателя в 1933 году на Север, на место строительства Беломорско-Балтийского канала. В 1930-е годы проблема своего пути в ситуации «мучительства жизни» является главной для человека, и Пришвин видит выход в «борьбе со злом на путях добра». На основе впечатлений от северной поездки был создан роман-сказка «Осударева дорога», над которым Пришвин работал много лет.
Кенозерский национальный парк искренне благодарит коллег Дома-музея М.М. Пришвина за профессиональную поддержку и ценное сотрудничество.