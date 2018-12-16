Архангельский областной певческий фестиваль "Наполним музыкой сердца" - список лауреатоа

Лауреаты
В номинации «Вокальные ансамбли»
- Женский вокальный ансамбль «Вдохновение» Культурно-досугового центра п. Двинской Березник, Виноградовский район, руководитель Елена Шадрина
- Любительский академический хор «Северная хоровая лига», руководитель Почётный работник сферы образования РФ Клавдия Дымова
Диплом I степени
В номинации «Солисты»
- Тишанинов Олег (г. Каргополь), ансамбль хора духовной музыки «Светилен», Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей
- Рогозиной Татьяне (г. Онега), академический хор Онежского Дворца культуры
В номинации «Вокальные ансамбли»
- Смешанный ансамбль хора духовной музыки «Светилен», Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей, руководитель Надежда Карзина
В номинации «Академические хоры»
- Академический смешанный хор Культурно-досугового центра п. Двинской Березник, Виноградовский район, руководитель Елена Шадрина
-Архангельская любительская хоровая капелла, художественный руководитель, профессор Санкт- Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакого, заслуженный деятель искусств России - Владимир Максимков, дирижёр – хормейстер Лилия Булгакова
Диплом II степени
В номинации «Солисты»
- Боровик Галина, Академический хор «Верность», Культурно-досуговый комплекс г. Котлас
В номинации «Вокальные ансамбли»
- Ансамбль учителей «Созвучие», средняя общеобразовательная школа №30
г.Северодвинск, руководитель Ольга Воронцова
В номинации «Академические хоры»
- Хор духовной музыки «Светилен» Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей, руководитель Надежда Карзина
Диплом III степени
В номинации «Солисты»
- Рем Лебедев, Академический хор «Верность», Культурно-досуговый комплекс г.Котлас
В номинации «Вокальные ансамбли»
- Дуэт солистов хора духовной музыки «Светилен» - Олег Тишанинову и Татьяне Малыгиной, руководитель Надежда Карзина
Специальные дипломы фестиваля
Специальный диплом лучшему концертмейстеру
- Белослудцев Михаил г.Котлас
- Варлыгиной Галине г.Коряжма
Специальный диплом за сохранение традиций мужского хорового пения - Мужской академический хор Каргопольского многофункционального культурного центра г.Каргополь, руководитель Отличник народного просвещения Анатолий Выдрин, концертмейстер Олег Пантелеев
Специальный диплом за верность хоровому искусству
- Плесецкий академический хор, досуговый центр «Зенит», руководитель Зинаида Василевская
- Академический хор «Верность» Культурно – досуговый центр г.Котлас, руководитель Наталия Григорьева