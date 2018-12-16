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Информационно-аналитический портал
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Архангельский областной певческий фестиваль "Наполним музыкой сердца" - список лауреатоа

Лауреаты

 

В номинации «Вокальные ансамбли»

- Женский вокальный ансамбль «Вдохновение» Культурно-досугового центра п. Двинской Березник, Виноградовский район, руководитель  Елена Шадрина

 

 - Любительский академический хор «Северная хоровая лига», руководитель Почётный работник сферы образования РФ Клавдия Дымова

 

 

Диплом I степени

В номинации «Солисты»

- Тишанинов Олег (г. Каргополь), ансамбль хора духовной музыки «Светилен», Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей

 

 - Рогозиной Татьяне (г. Онега),  академический хор Онежского Дворца культуры

 

В номинации «Вокальные ансамбли»

- Смешанный ансамбль хора духовной музыки «Светилен», Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей, руководитель Надежда Карзина

 

В номинации «Академические хоры»

- Академический смешанный хор Культурно-досугового центра п. Двинской Березник, Виноградовский район, руководитель  Елена Шадрина

-Архангельская любительская хоровая капелла, художественный руководитель, профессор Санкт- Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакого, заслуженный деятель искусств России  - Владимир Максимков, дирижёр – хормейстер Лилия Булгакова

 

 

 

 

 

 

Диплом II степени

В номинации «Солисты»

- Боровик Галина, Академический хор «Верность»,  Культурно-досуговый комплекс г. Котлас

 

В номинации «Вокальные ансамбли»

 - Ансамбль учителей «Созвучие», средняя общеобразовательная школа №30

г.Северодвинск, руководитель Ольга Воронцова

В номинации «Академические хоры»

- Хор духовной музыки «Светилен» Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей, руководитель Надежда Карзина

 

 

 

Диплом III степени

В номинации «Солисты»

- Рем Лебедев,  Академический хор «Верность», Культурно-досуговый комплекс г.Котлас

 

В номинации «Вокальные ансамбли»

- Дуэт солистов хора духовной музыки «Светилен» -  Олег Тишанинову и Татьяне Малыгиной, руководитель Надежда Карзина

 

 

 

Специальные дипломы фестиваля

Специальный диплом лучшему концертмейстеру

 - Белослудцев Михаил г.Котлас

 -  Варлыгиной Галине г.Коряжма

 

Специальный диплом за сохранение традиций мужского хорового пения   - Мужской академический хор Каргопольского многофункционального культурного центра г.Каргополь, руководитель Отличник народного просвещения Анатолий Выдрин, концертмейстер Олег Пантелеев 

Специальный диплом за верность хоровому искусству

- Плесецкий академический хор, досуговый центр «Зенит», руководитель Зинаида Василевская

- Академический хор «Верность» Культурно – досуговый центр г.Котлас, руководитель Наталия Григорьева

  

05 март 12:18 | : Культура

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