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"Мело, мело по всей земле...". Сегодня в ЕКЦ "Звезда Севера" дают Пастернака

Борис Пастернак. ВЕЧНОСТИ ЗАЛОЖНИК У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ.
Моноспектакль Олега Попова.

…. Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадёрнутых гардин…

… Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела….

Строки из его стихов разобраны на цитаты.
Мы пользуемся ими, забывая, что это написал поэт, жизнь которого могла оборваться в 49-м году: Сталин вычеркнул его из списка на расстрел - «Не будем трогать этого НЕБОЖИТЕЛЯ».

Пастернак, действительно, производил впечатление «небожителя». Влюбчивость в женщин, обожание музыки, увлечение философией и преклонение перед родной природой – всё в его поэзии и в спектакле Олега Попова.  

02 март 13:53 | : Культура

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