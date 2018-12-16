Протоиерей Евгений Соколов: Стерве Джульетте далеко до русской бабы

Христиане должны создавать оазисы любви в современном мире. Такую мысль раскрыл глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов на встрече с архангелогородцами в северной горнице ресторана «Поморский».
«Мы приходим в Церковь, чтобы научиться правильно любить, слово "правильно" тут нужно трижды подчеркнуть! — считает отец Евгений. — Главное для нас — любовь к Богу. Можно ли любить суп, но не любить повара, который его приготовил? Любить костюм, но не любить портного, который его сшил? Любить цветы, но не любить Того, кто эти цветы создал? Любить творение, но не любить его автора — дикое извращение. Поэтому научиться Бога любить — это главная задача. Пока Его не полюбишь, все остальное не подлинно».
По словам миссионера, человек полностью изменяется, когда любит Творца: «Горести и неприятности перестают быть фатальными в свете этой любви. А когда ее нет, наступает отчаяние».
Идеальные условия для развития правильной любви есть в семье, считает отец Евгений. «Перед супругами постоянно стоят какие-то задачи — болеют дети, случаются неприятности и сложности. Все это надо каждый день преодолевать, тем самым развивая душу. Мысль о том, что любовь переходит в привычку и к старости угасает — это мерзкая ложь! Так говорят люди, которые не научились любить! Поверьте, чувство со временем только нарастает. Когда я в 23 года делал предложение жене, я считал, что любил ее. Когда нам было по 63 года, назвать любовью то, что было в 23, я уже не мог. Сейчас я понимаю, что в молодости с моей стороны это было лишь мелкое эгоистичное чувство. Осень любви — это самое великое ее состояние» — подчеркнул священник.
С годами супруги духовно сливаются, их души становятся похожими друг на друга, и тогда связь мужа и жены ощущается даже на расстоянии, отметил миссионер: «Такая любовь не описывается никакими словами. У моей супруги была замершая онкология. Ей было нельзя болеть даже простудой. Одно время она жила у сына в Петрозаводске. Однажды утром я проснулся и понял, что мне плохо. Вроде бы все как обычно, но все равно плохо! Прожил день, вечером выпил снотворного, на следующее утро мне опять было так же плохо. Позвонил ей. Оказалось, что у нее началось воспаление легких. Между Архангельском и Петрозаводском тысяча километров, но наша связь не подвела».
Подлинная любовь в современном мире оскудела, вместо нее царят пошлость и эгоизм, считает отец Евгений: «Что сегодня выдается за любовь? Такие страшные вещи, что хочется кричать! Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Если эта трагедия о любви, то дальше не о чем говорить! Кровная вражда Монтекки и Капулетти. На костюмированном балу с масками встречаются юноша и девушка из враждующих родов, влюбляются, венчаются, первая плотская близость, на следующий день Ромео в честном бою убивает Тибальта, двоюродного брата Джульетты. За это, конечно, ему отомстят. Чтобы спастись, Ромео должен сбежать из города. Ему помогают, но Джульетта с этим мириться не желает. Она выпивает сильное снотворное, засыпает глубоким летаргическим сном. По плану она должна проснуться и убежать к Ромео. Но вышло по-другому. Чтобы соединиться с возлюбленным, героиня Шекспира имитирует собственную смерть. Что это за стервозность такая!? Русская баба ждала либо похоронку, либо письмо с фронта пять лет и при этом не истерила. А тут не подождать несколько месяцев! Какая это любовь, если ей в жертву принесены все близкие!? Это дикая необузданная эгоистическая страсть! Надо не подавать такой сюжет как эталон любви, а разбирать его до потрохов, чтобы было понятно, о чем на самом деле идет речь. Какая любовь с первого взгляда!? Это симпатия или влюбленность. А любовь — слишком глубинное чувство, оно не может возникнуть внезапно. Постыдная страсть в нашем мире, увы, отождествлена с любовью».
Напомним, что встречи со священниками проходят в ресторане «Поморский» в теплой дружественной атмосфере два раза в месяц по четвергам. Управляющая заведением Анна Старостина приглашает северян присоединяться к доброму проекту «Православие за чаем», инициатором которого выступил молодежный отдел Архангельской епархии.
Отметим, что ресторан «Поморский» — одна из визитных карточек Архангельска. Располагается в центре города в старом здании гостиницы «Двина» в доме №7 по Поморской улице. Северный антураж заведения располагает к приятному общению, гостям подаются блюда традиционной поморской кухни.
(по материалам Архангельской епархии)