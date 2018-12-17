Новости ЕКЦ "Звезда Севера": Сегодня в Архангельск приезжает ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР

Уже сегодня вечером в наш город приедет ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР!
А ЗАВТРА, в ЧЕТВЕРГ в 19 часов, в шикарном театрально-концертном зале ЕКЦ «Звезда Севера», состоится первый спектакль литературного театра Олега Попова «Одесские рассказы» по Исааку Бабелю, полный сочного, искрометного юмора.
Смех на грани слез, патриотизм на грани ненависти к режиму начала века... Поэзия, говор, оригинальная музыка и танцы — ни одного момента, о котором можено было бы сказать «Я это где-то видел» - вот что вас ждет! Можно много описывать таланты актера... НО лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и прочитать!..)
Приходите на эти замечательные моноспектакли и получайте эстетическое удовольствие, положительные эмоции и хорошее настроение!
Ждем вас!
_____________
Билеты от 500 руб. онлайн по ссылке:
Исаак Бабель https://quicktickets.ru/arhangelsk-zvezda-severa/e2
Борис Пастернак https://quicktickets.ru/arhangelsk-zvezda-severa/e3
и в кассе ЕКЦ "Звезда Севера" по адресу: ул. Гайдара, д. 57, к. 1.
Подробности по тел: 8 (8182) 470-777.