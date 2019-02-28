"Одесские рассказы" Исаака Бабеля в Архангельске, спешите видеть!

УЖЕ В ЭТОТ ЧЕТВЕРГ, 28 февраля вас ждет уникальная возможность насладиться игрой замечательного артиста ОЛЕГА ПОПОВА из г. Санкт-Петербурга в ироническом спектакле "ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ" по Исааку Бабелю!
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Проникновенно, виртуозно, красиво, полезно и увлекательно!
На шикарной сцене УКЦ "Звезда Севера" литературный театр Олега Попова даст два ошеломительных спектакля:
28.02.19 - Исаак Бабель. "Одесские рассказы".
02.03.19 - Борис Пастернак. "Вечности заложник у времени в плену".
Олег Попов – петербургский актёр, режиссёр и педагог. В 1993 году окончил ЛГИТМиК. Мастером курса был Андрей Дмитриевич Андреев – любимый ученик Марии Осиповны Кнебель. Сценическую речь преподавал Юрий Андреевич Васильев, один из лучших специалистов в этой области. Не удивительно, что любовь к сценическому языку и бережное отношение к авторскому слову передалось Олегу Попову от его наставников.
Уникальное и очень интересное живое чтение и исполнение, в сочетании с личными качествами актёра Олега Попова, доставляет удовольствие и взрослым, и детям, и истинным ценителям театра!
Если бы все учителя русского и литературы именно так читали и знакомили детей с классикой, то уровень культуры в отдельном человеке был бы гораздо выше! Потому что познавательная и просветительская миссия этого действа просто огромна!
Будет незабываемо!
Ждём вас!
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Билеты от 500 руб. онлайн по ссылке:
Исаак Бабель https://quicktickets.ru/arhangelsk-zvezda-severa/e2
Борис Пастернак https://quicktickets.ru/arhangelsk-zvezda-severa/e3
и в кассе ЕКЦ "Звезда Севера" по адресу: ул. Гайдара, д. 57, к. 1.
Подробности по тел: 8 (8182) 470-777.