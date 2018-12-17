"Наполним музыкой сердца" в Архангельске

2 и 3 марта в Архангельске, на сцене Дома народного творчества пройдет VIII областной фестиваль – конкурс академических хоров, вокальных ансамблей и солистов «Наполним музыкой сердца».
Свою историю конкурс ведёт с 2005 года. Первый прошёл в посёлке Двинской Березник Виноградовского района. Затем, в 2013 году - в рамках Большого Пасхального фестиваля искусств Архангельской области, а в 2015 году как часть программы исторической ассамблеи «Музыка Победы».
Учредители регионального конкурса – Министерство культуры Архангельской области и Дом народного творчества. Конкурс – фестиваль нацелен на популяризацию хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, выявление молодых талантов, поддержку профессиональных кадров и любительских хоровых коллективов области.
Архангельский фестиваль является региональным этапом сразу двух Всероссийских фестивалей: Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящённого 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и Всероссийского хорового фестиваля.
VIII областной фестиваль «Наполним музыкой сердца» пройдет по трём номинациям: «Академические хоры», «Вокальные ансамбли», «Солисты». В конкурсе примут участие любительские коллективы и вокалисты из 8 районов области и городов
Архангельск, Северодвинск, Новодвинск.
Свое мастерство продемонстрируют академические хоры из Онеги, Котласа, Плесецка, Коряжмы, Заостровья Приморского района, Березника Виноградовского района. Среди коллективов, завоевавших признательность и любовь слушателей, Архангельская Любительская хоровая капелла Владимира Максимкова, любительский академический хор «Северная хоровая лига» педагогического колледжа, хор ветеранов «Серебряные росы» Городского культурного центра Архангельска.
Выступят женский академический хор «Вдохновение» из Коряжмы, народный мужской академический хор и хор духовной музыки «Светилен» из Каргополя.
Разнообразно представлена номинации «Вокальные ансамбли». Среди участников коллективы преподавателей из школ Северодвинска и Новодвинска, а так же женский ансамбль «Вдохновение» из поселка Березник, мужской состав «Верных друзей» из Котласа.
Одним из условий конкурса является исполнение произведений на патриотическую тему. Причем использование фонограмм не разрешается.
Оценивать мастерство, технику и выразительность вокально-хорового исполнительства будет жюри в составе шести специалистов под председательством Николая Львовича Романова, основателя и художественного руководителя хоровой коллегии Санкт-Петербурга, преподавателя музыкального училища им. Н.А. Римского – Корсакова. 3 марта для руководителей коллективов Николай Львович проведет мастер – класс «Работа хорового класса в XXI веке».
В составе конкурсной комиссии архангельского фестиваля Виктор Александрович Хапров, член Президиума Всероссийского хорового общества, управляющий продюсер Международного музыкального фонда "Дворцы Санкт-Петербурга", директор Санкт-Петербургского мужского хора "Оптина Пустынь".
Областной фестиваль «Наполним музыкой сердца» откроется 2 марта в 14:00 на сцене областного Дома народного творчества по адресу пл. Ленина, 1. Завершающий гала-концерт с награждением победителей состоится на следующий день, 3 марта в 14 часов.
Призеры фестиваля будут рекомендованы к участию в окружном этапе Всероссийского конкурса в г.Санкт-Петербурге.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.