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Кенозерье и его ХХ век

Советские песни и кадры документальной хроники, советское шампанское и конфеты в хрустальных вазочках… В Визит-центре Кенозерского национального парка в деревне Вершинино в субботу открыли новую экспозицию «Кенозерье. Хроники памятного и обыкновенного», посвящённую истории заповедной территории в XX веке.

Эта экспозиция — «музей народной памяти». Она должна стать важной площадкой для живого общения между представителями разных поколений кенозёр. «Творцы» истории Кенозерья в XX веке смогут рассказывать здесь своим детям и внукам о том, как выращивали хлеб и держали домашний скот, как за много километров зимой шли пешком по замёрзшему Кенозеру в школу, как на школьном приусадебном участке выращивали диковинные для севера кукурузу и яблони, в какие игрушки и игры играли, как становились пионерами и комсомольцами, как влюблялись и женились, уезжали в «большие» города, а потом всё же возвращались на Родину предков, а, стало быть, и свою Родину. Много о чём можно здесь рассказать, многое вспомнить и поведать благодарным слушателям, ведь, с каждой фотографии смотрят глаза родных и земляков, в каждой строчке — истории кенозерских деревень и судьбы людей.

Елена Шатковская, директор Парка, рассказала о том, какое важное значение имеет эта экспозиция для территории: «Мы мечтали о такой экспозиции уже несколько последних лет. И вот мы её создали и открываем сегодня. Мы очень хорошо знаем, как жило Кенозерье в XIX веке, а теперь будем знать и том, как жила заповедная территория в XX веке».

Автор экспозиции Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов, поблагодарила всех жителей Кенозерья, кто принимал участие в создании этой очень важной экспозиции: «Благодарим всех, кто поделился с нами своими воспоминаниями и семейными реликвиями, кто предоставил фотографии и документы из своих семейных архивов».

Действительно, кропотливая работа над этой экспозицией продолжалась в течение нескольких последних лет: были записаны воспоминания кенозёр о работе в колхозах и совхозе «Кенозерский», о первом детском садике и школах, о службе в армии в мирное время и участии в боевых действиях, о лесозаготовках и лесосплаве, о магазинах и пекарнях. По крупицам собирались фотографии людей, событий, деревень… В это же время музейный фонд Парка пополнялся памятными для местных жителей предметами, часть из которых стала экспонатами новой экспозиции. Так, все вместе, всем «кенозерским миром» мы сделали этот выставочный зал, в котором представлена вся жизнь Кенозерья за последние 150 лет.

Нина Губина, председатель совета ветеранов МО «Кенозерское», поблагодарила сотрудников Парка за сохранение истории Кенозерья, за бережное и чуткое отношение к территории и людям.

Фольклорный коллектив «Зазнобушка» подготовил «музыкальные» подарки для гостей новой экспозиции, которые с удовольствием вспомнили знакомые с детства песни «Деревенька моя» и «Встреча друзей». А проигрыватель «Юность», выпускавшийся в СССР в 1970-е годы, и грампластинки с песнями советской эпохи создали ностальгическое настроение. В духе общей тематики экспозиции для участников мероприятия было подготовлено угощение — «советское» шампанское и шоколадные конфеты, названия которых известны ещё с середины XX века.

В скором времени новая экспозиция «оживёт»: появятся аудиогиды, с помощью которых можно будет услышать воспоминания кенозёр, и медиа-стол, где будет представлена история всех кенозерских деревень.  

18 февраль 17:35 | : Культура

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