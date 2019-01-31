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Архангельск прощается с певицей, обладавшей уникальным голосом.

На 88-м году ушла из жизни солистка Поморской филармонии, заслуженная артистка РФ Римма Сидорова. Из их 55 она отдала сцене и профессиональному вокалу.

Родилась Римма Федоровна на Брянщине. Три раза поступала в Генсинку и три раза члены приемной комиссии ей отказывали, говоря, что боятся испортить уникальный голос. Такой же ответ дали молодой абитуриентке при поступлении в Воронеже и Оренбурге.

В Архангельск приехала в 54-м по приглашению Северного хора и его тогдашнего руководителя  Антонины Яковлевны Колотиловой (изменившей в этом случае правилу брать только северянок), в котором проработала без малого 10 лет.

Здесь же нашла свою женскую судьбу – баяниста Виктора Колзуганова, с которым и начала свою сольную карьеру, объездив с гастролями весь Союз и полмира.

Специалисты говорили, что такой голос, как у Сидоровой, даже у профессиональных певцов встречается один на тысячу.

О времени и месте похорон пока неизвестно.

Редакция выражает искреннее соболезнование родным и близким усопшей.

18 февраль 12:29 | : Культура

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