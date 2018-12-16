Ко Дню защитника Отечества в Архангельске откроется необычная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

15 февраля на проспекте Чумбарова-Лучинского начнет работу всероссийская фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд, но в Архангельске выставка пройдет впервые. Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя.
Главными действующими лицами проекта стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда. Несмотря на это, герои продолжили путь к своей цели, не усомнившись в своих возможностях и вдохновляя окружающих личным примером. Одним из таких участников проекта стал Алексей Амосов из Архангельска, прошедший Вторую чеченскую войну.
Во время боевого задания в Чечне Алексей подорвался на мине и в результате ранения потерял ногу. Несмотря на травму, он стал серьезно заниматься спортом – следж-хоккеем: выступал за клуб «Белые медведи», сейчас играет в подмосковном «Фениксе». Также Амосов состоит в сборной России, с которой он завоевал серебряные медали на Паралимпийских играх-2014 в Сочи, стал бронзовым призером чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, участником чемпионата Европы-2011. Также он является призером четырех чемпионатов России, а в 2010 году завоевал серебро первенства. В 2014 году Алексей Амосов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за спортивные достижения.
Фотографии Алексея и других участников проекта были сделаны одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono с самого начала. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером показывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.
«Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветеранов. Это герои, которые живут среди нас: у них за плечами огромный жизненный опыт, они прошли через тяжелейшие события, несмотря на которые держатся более чем достойно, и это вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», – прокомментировала Екатерина Круглова, Исполнительный директор БФ «Память поколений».
Алексей, как и другие участники фотопроекта, является одним из подопечных фонда, которым уже оказана необходимая помощь – в конце 2018 года ему установили новый высокотехнологичный протез.
Фотовыставка будет открыта до 15 апреля на проспекте Чумбарова-Лучинского. Вход свободный.