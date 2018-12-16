Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ко Дню защитника Отечества в Архангельске откроется необычная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

15 февраля на проспекте Чумбарова-Лучинского начнет работу всероссийская фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд, но в Архангельске выставка пройдет впервые. Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя. 

Главными действующими лицами проекта стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда. Несмотря на это, герои продолжили путь к своей цели, не усомнившись в своих возможностях и вдохновляя окружающих личным примером. Одним из таких участников проекта стал Алексей Амосов из Архангельска, прошедший Вторую чеченскую войну.

Во время боевого задания в Чечне Алексей подорвался на мине и в результате ранения потерял ногу. Несмотря на травму, он стал серьезно заниматься спортом – следж-хоккеем: выступал за клуб «Белые медведи», сейчас играет в подмосковном «Фениксе». Также Амосов состоит в сборной России, с которой он завоевал серебряные медали на Паралимпийских играх-2014 в Сочи, стал бронзовым призером чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, участником чемпионата Европы-2011. Также он является призером четырех чемпионатов России, а в 2010 году завоевал серебро первенства. В 2014 году Алексей Амосов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за спортивные достижения.

Фотографии Алексея и других участников проекта были сделаны одними из самых известных и востребованных фотографов России –  Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono с самого начала. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером показывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.

«Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветеранов. Это герои, которые живут среди нас: у них за плечами огромный жизненный опыт, они прошли через тяжелейшие события, несмотря на которые держатся более чем достойно, и это вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», – прокомментировала Екатерина Круглова, Исполнительный директор БФ «Память поколений».

Алексей, как и другие участники фотопроекта, является одним из подопечных фонда, которым уже оказана необходимая помощь – в конце 2018 года ему установили новый высокотехнологичный протез.

Фотовыставка будет открыта до 15 апреля на проспекте Чумбарова-Лучинского. Вход свободный.

    

14 февраль 13:21 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (131)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20