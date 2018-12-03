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«Маленький принц» Экзюпери через библейские образы

Гостиная «Свет миру» собрала воспитанников воскресной школы для взрослых архангельского Всехсвятского храма. Беседу посвятили философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Мы рассмотрели библейские образы и притчи, которые раскрываются в произведении, — пояснила автор и ведущая гостиной Анастасия Арония. — Экзюпери всего на 100 страницах уместил тему отношений Бога и человека, обличил человеческие пороки, рассказал о любови и дружбе».

Воскресные встречи «Свет миру» проходят в первое и третье воскресенье каждого месяца в 13:00. Собеседники изучают жития святых, произведения художественной литературы, фильмы.

В прошлом году слушатели гостиной познакомились с житиями северных святых, обсудили роман-притчу Гилберта Честертона «Шар и крест», повесть Клайва Льюиса «Письма Баламута» и известный фильм «Форрест Гамп».

Информацию о гостиной можно найти в группах ВКонтакте: https://vk.com/club23852151 и https://vk.com/club152569207.

(по материалам Архангельской епархии)

07 февраль 11:24 | : Культура / Верую

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