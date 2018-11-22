Посад Луда - с чего начинался Архангельск

Территория Кенозерского национального парка, как выдающаяся часть Европейского Севера России, является объектом постоянного научного интереса учёных разных областей знаний. В 2018 году научными сотрудниками Парка и привлечёнными специалистами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Северного (Арктического) Федерального университета, Карельского научного центра РАН, Музея-заповедника «Кижи» и других организаций подготовлены новые научные отчёты, посвящённые историко-культурному наследию Парка.
Тематика исследовательских работ была значительно расширена, прежде всего, в направлении изучения территории «Онежского Поморья».
Посад Луда – предтеча основания Архангельска
В процессе изучения комплексной темы «История освоения и развития территории Онежского полуострова» выявлена или уточнена различная историческая информация, в том числе, и значимая связь посада Луда с историей основания Архангельска. В 1553 году посад Луда стал пристанью для первого английского судна, пришедшего на территорию Московского государства — «Эдуарда Бонавентуры» во главе со штурманом Ричардом Ченслером. Корабль вошёл в Белое море и оказался у села Нёнокса. Ченслер был отправлен в Москву на встречу с Иваном Грозным, а его корабль переведён в Унскую губу, где он и провёл зимовку. Собственно, эта история открытия пути англичанами через Белое море в России стало предтечей важного события — основания в 1584 году города Архангельск.
Исчезающее наследие корабелов
Особая тема в изучении истории «Онежского Поморья» — поморское судостроение. Документы свидетельствуют о том, что в 1692 году именно онежским плотникам на Переяславском озере (близ Переславля-Залесского) Пётр I доверил строить первую «Потешную» флотилию, состоящую из 2 кораблей, 2 фрегатов, 5 яхт, одной галеры, не считая мелких лодок и карбасов. Славные традиции судостроения плотников Онежского берега Белого моря, к сожалению, стали существенно утрачиваться в конце ХХ века. Исследовали констатировали, что в связи с развитием производства и удешевления стоимости маломерных судов на Соломбальской судоверфи, строительство карбасов сохранилось только в деревнях Лопшеньга и Летняя Золотица на Летнем берегу Белого моря.
Не знающим Севера
Трагическая история спецпереселенцев на территории Онежского полуострова продолжает раскрываться в новых материалах. Экспедиционная работа позволила пополнить научный архив Парка ценными фотографиями, воспоминаниями людей, проживающих сейчас в Белоруссии, Крыму, Поморье. Как источники потаённых страниц в истории страны необычайно важны личные истории о жизни семей, высланных из южных районов Советского Союза в начале 1930-х гг. в спецпосёлки Лопатка, Кега, Кислуха, Сосновка, посёлок на острове Жижгин. Изучение материалов Унского лесозавода, располагавшегося на Заяцком мысе Унской губы Белого моря, позволило узнать об утраченном полностью поселении, в котором жили заводские рабочие. Посёлок включал более 50 домов, в бараках с минимальными удобствами расселялись высланные этнические немцы. Здесь находился клуб, медпункт, общественные баня и прачечная, заводская столовая, пекарня и детский сад. В отдельном бараке работали магазины – продовольственный и промтоварный. В 1940-х гг., после прекращения бондарного производства, в двухэтажном здании бондарного цеха разместились общеобразовательная семилетняя школа и школа фабрично-заводской молодёжи, где готовили заводских рабочих. Рабочие из числа местных жителей как могли помогали спецпереселенцам, также работающим на Унском лесозаводе, не знающим Севера, «выживать на этой каторге».
Страницы из жизни приходов, священников, прихожан
Ценный материал собран и по теме «Религиозный уклад деревень Летнего берега Белого моря». Первые документальные упоминания погостов, церковных приходов и храмов на Летнем берегу Белого моря датируются XVI веком: самая ранняя Климентьевская церковь была построена в Уне в начале XVI века, Никольская церковь в д. Летняя Золотица сооружена в 1556 году, история церковного прихода в Яреньге связана с XVI столетием, а церковь в Лопшеньге поставлена в XVII веке. Ранние храмы на территории Летнего берега не сохранились. Наибольшее количество обнаруженных исследователями сведений относится к более позднему периоду. Новые научно-информационные материалы: фотографии, копии архитектурных обмеров храмов, редких документов из российских архивов, музеев, личных собраний наследников семей священников, позволили полнее изучить историю Лопшеньского, Унского и Лудского приходов.
Изучение кенозерской тематики имеет более продолжительную историю. В этом году итоги исследований по ряду тем послужили научным обоснованием для новых музейных экспозиций на территории Кенозерского национального парка.
Фотографии «Филюшки слепого», иконы и другие предметы
Церковные приходы Кенозерья – это многолетняя тема сотрудников Парка и привлечённых специалистов. Значительный научный материал был собран для экспозиции «Почезерский погост: история, архитектура, приход», открытой в Почезерском храмовом комплексе, памятнике русского деревянного зодчества XVIII – XIX веков. Музей стал поводом и для новых важных находок и открытий. Долгие поиски принявшего на себя обязанности священника после закрытия прихода, и памятного многим местным жителям, увенчались тем, что Парку передали 2 фотографии Филиппа Антоновича Ликотова! От жителей г. Мурманск и п. Поча пришли очень важные новости о том, что, возможно, сохранились иконы из иконостаса одной из церквей погоста. К летнему сезону этого года сотрудники отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка смогут дополнить открывшуюся экспозицию новыми предметами, подаренными уроженцами д. Филипповская и её окрестностей.
Зехновские сказительские династии
Эпическая поэзия Кенозерья также является предметом многолетних научных поисков исследователей. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН продолжает подготовку тома «Былины Кенозера» совместно с Кенозерским национальным парком. Значительная часть работы в этом году была связана с выявлением сказительских династий д. Зехнова. Впервые сотрудники Парка подготовили биографические справки и составили родословия семей Болозневых, Абрамовых, Капустиных, Кировых, Семёновых. В научный архив Парка поступили редкие фотографии сказителя Абрамова Ивана Андреевича 1950-х годов. В его доме, принадлежащем ныне Кенозерскому национальному парку, планируется создать экспозиционные зоны, посвящённые сказителям деревни Зехнова.
С Кенозером меня связывает память, кенозёры и научные интересы
В прошлом году сотрудники отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка начали подготовку музейного зала «Кабинет учёного». Экспозиция представляет многообразный мир научных интересов учёного-былиноведа Юрия Ивановича Смирнова (Ленинград, 1935 — Москва, 2015). Самое ценное в кабинете — это научная фольклорная библиотека, содержащая более 8000 книг и журналов, среди которых редкие рукописные и печатные книги XVII — XIX веков, собранные фольклористом во время экспедиций МГУ им. М.В. Ломоносова в 1958—1962 годах в Кенозерье и его окрестностях. В 2019 году библиотека в экспозиции «Кабинет учёного» будет открыта для читателей.
«Кенозерье. Хроники памятного и обыкновенного»
Многолетнее изучение темы «История Кенозерья в конце XIX — начале XXI века» позволило открыть музейный зал «Кенозерье. Хроники памятного и обыкновенного». Экспозиция, представляющая самые разные темы: революционный период в Кенозерье, история колхозов, медицинской помощи, торговли, школьного обучения другого, построена на основе воспоминаний местных жителей, фотографий и личных предметов кенозёр.
Изучение историко-культурного наследия национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» имеет большой потенциал для последующих научных открытий, изданий, экспозиций, экологических троп и др.