Весной в Архангельск придут грузинские песни и танцы

5 марта на сцене областного Дома народного творчества пройдет концерт «Грузинская баллада». Необычность его в том, что в одном выступлении зритель услышит знаменитое грузинское многоголосие и увидит виртуозный грузинский танец.
Такой сборный концерт стал возможен благодаря творческому союзу двух организаций: Санкт-Петербургского Дома национальностей и Дома народного творчества Архангельской области. Соглашение о сотрудничестве подпишут в Архангельске 5 марта, а первыми коллективами будут- вокально – инструментальный ансамбль «Баллада» и народный ансамбль грузинского танца «Сихарули».
В Архангельской области проживает около 30 национальностей. Это украинцы и белорусы, узбеки и татары, немцы, евреи, грузины и поляки. Все они бережно относятся к своим традициям, пытаясь вдали от родины не только сохранять, но и делиться своей культурой с северянами. «Так что такое сотрудничество, обмен творческими коллективами давно назрели. Мы уверены, что проект будет интересен всем жителям многонационального Поморья, - считает директор областного Дома народного творчества Руслан Боднарук, - ведь это способствует развитию культур, добрососедским отношениям, толерантности в обществе».
В дальнейшем перед петербуржцами выступят фольклорные песенные коллективы Архангельской области, которые познакомят жителей северной столицы с традиционным поморским укладом.
Первый концерт в рамках сотрудничества решили приурочить к Международному Дню 8 Марта, к празднику Весны. 5 марта в 18:30 на сцене областного Дома народного творчества в Архангельске северяне услышат грузинское многоголосье вокально-инструментального ансамбля «Баллада» и во всей красе увидят грузинский танец в исполнении народного образцового ансамбля «Сихарули» имени Джано Липартелиане.
«Сихарули» в переводе на русский язык означает «Радость». В ансамбле участвуют 50 человек. Это один из лучших фольклорных танцевальных коллективов, а его хореографы, продолжатели дела основателя ансамбля Джано Липартелиане, - блестящие мастера грузинского народного танца. Народные напевы страны гор продемонстрируют профессиональные певцы ансамбля «Баллада».
Музыканты умело сочетают традиции и современность, они желанные гости и лауреаты многих фестивалей: Пасхального, Христианских искусств, Рождественского хорового и многих других.
Билеты на концерт «Грузинская баллада» спрашивайте в кассе по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, 1
или приобретайте на сайте Интернет - кассы: https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva/e6