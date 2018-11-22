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Весной в Архангельск придут грузинские песни и танцы

5 марта на сцене областного Дома народного творчества пройдет концерт «Грузинская баллада». Необычность его в том, что в одном выступлении зритель услышит знаменитое грузинское многоголосие и увидит виртуозный грузинский танец.

 

Такой сборный  концерт стал возможен благодаря творческому союзу двух организаций: Санкт-Петербургского Дома национальностей и Дома народного творчества Архангельской области. Соглашение  о сотрудничестве  подпишут в Архангельске 5 марта, а  первыми коллективами будут-  вокально – инструментальный  ансамбль «Баллада» и народный  ансамбль грузинского танца «Сихарули».

В  Архангельской области  проживает около 30 национальностей. Это  украинцы и белорусы,  узбеки и татары, немцы, евреи, грузины и  поляки.  Все они бережно относятся к своим традициям, пытаясь вдали от родины  не только сохранять, но и делиться своей культурой с северянами. «Так что такое сотрудничество, обмен творческими коллективами давно назрели. Мы уверены, что проект будет интересен всем жителям многонационального Поморья, -  считает директор областного Дома народного творчества Руслан Боднарук, - ведь это способствует развитию культур, добрососедским отношениям, толерантности в обществе».

В дальнейшем перед петербуржцами выступят фольклорные песенные коллективы Архангельской области, которые познакомят жителей северной столицы с традиционным поморским укладом.

 

Первый концерт в рамках сотрудничества решили приурочить к Международному Дню 8 Марта, к празднику Весны. 5 марта в 18:30 на сцене областного Дома народного творчества в Архангельске  северяне услышат грузинское многоголосье вокально-инструментального ансамбля  «Баллада»  и во всей красе увидят грузинский танец в исполнении  народного образцового  ансамбля  «Сихарули» имени Джано Липартелиане.

«Сихарули» в переводе на русский язык означает «Радость». В ансамбле участвуют 50 человек. Это  один из лучших фольклорных танцевальных коллективов, а его хореографы, продолжатели дела основателя ансамбля Джано Липартелиане,  -  блестящие мастера грузинского народного танца. Народные напевы страны гор  продемонстрируют профессиональные  певцы ансамбля «Баллада».

Музыканты умело сочетают традиции и современность, они желанные гости  и лауреаты многих фестивалей:  Пасхального, Христианских искусств, Рождественского хорового и многих других.

Билеты на концерт «Грузинская баллада» спрашивайте в кассе по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, 1
или приобретайте на сайте Интернет - кассы:   https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva/e6  

   

05 февраль 08:07 | : Культура

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