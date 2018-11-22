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Впервые в Архангельске: семинар по кинопедагогике

Поморский культурный фонд «Берегиня»  совместно с Ассоциацией кинопедагогов России  проводит семинар  «Кино как инструмент нравственного воспитания личности» и презентация  учебной программы "Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино" от  фестивального движения "Мы сами снимаем кино». Семинар состоится 15 февраля в 12:00 в лекционном зале областного Дома Молодежи.  Иногородние участники смогут подключиться  к  работе семинара в режиме он-лайн.


Это  мероприятие продолжает  образовательный курс социального проекта  «Создание киноклубов в Архангельской области».    В декабре совместно с  Гильдией неигрового кино и телевидения прошел   двухдневный мастеринг  для организаторов региональных киноклубов, в котором приняли участие  специалисты учреждений культуры  Северо – Западного федерального округа.
Сегодня в Архангельске и области уже начали работать несколько творческих  киносообществ. Эти объединения организовываются при Домах культуры, социальных центрах, библиотеках и музеях, среди них:  кинолекторий «КиноСуббота» в Онежской библиотеке им. А.С. Пушкина, киноклуб «Смысл есть» в г. Мирном Плесецкого района,  «Кулойские любители кино» в поселке Кулой Вельского района,  киноклуб в поселке Рикасиха Приморского района.  

Новую программу представят в Архангельске  специалисты Ассоциации кинопедагогов России Александр Николаевич Костюченко и Елена Николаевна Бреднева. В результате реализации проекта планируется участие школьников Архангельской области  в Международном детском фестивале кинопритч «Мы сами снимаем кино». «В ходе семинара будет организована презентация материала и его обсуждение, а  также состоится практическое занятие,  на котором педагоги, как будущие наставники, будут учиться созданию сценарного плана и разработке сюжетной линии кино», - рассказала Елена Костюченко.

 

Кинопедагогика – это новое, перспективное  направление,  активно развивающееся  в России последние три года. Особенно успешен опыт Уральского федерального округа, где уже работает программа «Кинопедагогика».

По мнению специалистов основная задача масштабного международного педагогического кинодвижения - это «воспитание нравственной личности средствами кинематографии, вовлечение  подрастающего поколения в позитивное кино- и видеотворчество, где совмещаются форматы образования и воспитания с различными способами проведения свободного времени».

Для осуществления этой цели самим руководителям, педагогам необходимо получить знания и навыки для работы по этому направлению.
На семинар приглашаются  работники культуры и образования: заместители директоров по воспитательной и творческой  работе, классные руководители, педагоги–организаторы дополнительного образования,  воскресных школ,  социальных центров, руководители киноклубов, специалисты по работе с молодежью. Участие бесплатное.
Семинар состоится 15 февраля в 12:00 в лекционном зале областного Дома Молодежи по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Шубина, 9. 2 этаж.

Для дальних территорий, руководители которых не смогут приехать на семинар, организаторы предлагают  трансляцию через Интернет. Для этого надо зарегистрироваться на сайте
и в дальнейшем получить ссылку на вебинар.
Начало работы семинара  15 февраля в 12:00.

Регистрация участников семинара по кинопедагогике  на сайте - http://fbereginya.com/projects/webinar_feb_form.php

(ссылка в разделе проекты, программа «Киноклубы» или «Новости»)

 Справка:

Проект  «Создание сети киноклубов в Архангельской области»  поддержан в рамках конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)».
   


04 февраль 13:22 | : Культура

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