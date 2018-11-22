Впервые в Архангельске: семинар по кинопедагогике

Поморский культурный фонд «Берегиня» совместно с Ассоциацией кинопедагогов России проводит семинар «Кино как инструмент нравственного воспитания личности» и презентация учебной программы "Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино" от фестивального движения "Мы сами снимаем кино». Семинар состоится 15 февраля в 12:00 в лекционном зале областного Дома Молодежи. Иногородние участники смогут подключиться к работе семинара в режиме он-лайн.
Это мероприятие продолжает образовательный курс социального проекта «Создание киноклубов в Архангельской области». В декабре совместно с Гильдией неигрового кино и телевидения прошел двухдневный мастеринг для организаторов региональных киноклубов, в котором приняли участие специалисты учреждений культуры Северо – Западного федерального округа.
Сегодня в Архангельске и области уже начали работать несколько творческих киносообществ. Эти объединения организовываются при Домах культуры, социальных центрах, библиотеках и музеях, среди них: кинолекторий «КиноСуббота» в Онежской библиотеке им. А.С. Пушкина, киноклуб «Смысл есть» в г. Мирном Плесецкого района, «Кулойские любители кино» в поселке Кулой Вельского района, киноклуб в поселке Рикасиха Приморского района.
Новую программу представят в Архангельске специалисты Ассоциации кинопедагогов России Александр Николаевич Костюченко и Елена Николаевна Бреднева. В результате реализации проекта планируется участие школьников Архангельской области в Международном детском фестивале кинопритч «Мы сами снимаем кино». «В ходе семинара будет организована презентация материала и его обсуждение, а также состоится практическое занятие, на котором педагоги, как будущие наставники, будут учиться созданию сценарного плана и разработке сюжетной линии кино», - рассказала Елена Костюченко.
Кинопедагогика – это новое, перспективное направление, активно развивающееся в России последние три года. Особенно успешен опыт Уральского федерального округа, где уже работает программа «Кинопедагогика».
По мнению специалистов основная задача масштабного международного педагогического кинодвижения - это «воспитание нравственной личности средствами кинематографии, вовлечение подрастающего поколения в позитивное кино- и видеотворчество, где совмещаются форматы образования и воспитания с различными способами проведения свободного времени».
Для осуществления этой цели самим руководителям, педагогам необходимо получить знания и навыки для работы по этому направлению.
На семинар приглашаются работники культуры и образования: заместители директоров по воспитательной и творческой работе, классные руководители, педагоги–организаторы дополнительного образования, воскресных школ, социальных центров, руководители киноклубов, специалисты по работе с молодежью. Участие бесплатное.
Семинар состоится 15 февраля в 12:00 в лекционном зале областного Дома Молодежи по адресу: г. Архангельск, ул. Ф. Шубина, 9. 2 этаж.
Для дальних территорий, руководители которых не смогут приехать на семинар, организаторы предлагают трансляцию через Интернет. Для этого надо зарегистрироваться на сайте
и в дальнейшем получить ссылку на вебинар.
Начало работы семинара 15 февраля в 12:00.
Регистрация участников семинара по кинопедагогике на сайте - http://fbereginya.com/projects/webinar_feb_form.php
(ссылка в разделе проекты, программа «Киноклубы» или «Новости»)
Справка:
Проект «Создание сети киноклубов в Архангельской области» поддержан в рамках конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)».