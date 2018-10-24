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Такие губернаторы нам не нужны! Николай Малаков как один из "авторов" неприятностей у Кирилла Серебренникова

Как выясняется, именно Николай Малаков, находившийся в тот момент в ранге заместителя министра культуры РФ, натравливал Следственный комитет на «Седьмую студию» и знаменитого театрального режиссёра Кирилла Серебренникова.

Отрывок из его докладной (подмётной) записки генералу-майору юстиции Дрыманову (кстати, в настоящий момент этот бывший следователь по делу экс-губернатора НАО Алексея Баринова сам находится под обвинением в получении взяток): «похитили субсидии, выделенные Министерством культуры Российской Федерации на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа" Автономной некоммерческой организации "Седьмая студия"».

Привлекает внимание то, что никак доказательств «хищения» в письме не приводится… просто дана команда «фас!». Сам же документ датирован числом, когда проводились обыски в «Гоголь-центре» и на квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.

Напомним, на днях Николай Малаков постановлением премьер-министра Медведева отправлен на заслуженный отдых. До этого его упорно прочили в губернаторы Архангельской области.

 

 

02 февраль 11:27 | : Культура / Скандалы

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