Рок-дела минувших дней. "Аквариум" покорил Архангельск еще в конце 70-х

В конце 70-х популярнейшая уже в следующее десятилетие ленинградская рок-группа «Аквариум» фактически была под запретом – за организацию одного ее московского концерта в кинотеатре «Пионер» именитый уже в то время сценарист Олег Осетинский («Михайло Ломоносов») подвергся серьезным гонениям и чуть не попал на скамью подсудимых.
Однако и в Архангельске нашлись рисковые энтузиасты…
О визите в столицу Поморья рок-героев пишет издание «Регион 29»:
- Фотография была сделана в Архангельске 40 лет назад, зимой 1979 года. Тогда в столице Севера состоялись первые гастроли «Аквариума».
Согласно архивам группы, фото было сделано во Дворце культуры строителей — нынешнем АГКЦ. Билет на концерт в ту пору стоил 80 копеек. Воспоминания о степени заполненности зала разнятся: то ли в 700-местном зале остались свободными только пять кресел, то ли пришло от силы человек 50.
руппа приехала в Архангельск в таком составе:
(в это время еще один участник легендарного первого состава «Аквариума» флейтист Дюша (Андрей) Романов проходил срочную службу в Советской Армии – прим. редакции ИА RUSNORD)
Кстати, именно из Марат Айрапетян и сохранил этот снимок в своём архиве. А кто его сделал, никто уже и не помнит.
Отметим, что об этом памятном концерте музыканты писали в своих мемуарах. Например, Всеволод Гаккель — в книге «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом».
— Мы играли в огромном зале Дворца культуры Строителей на 700 мест, — писал Гаккель. — При этом мощность аппарата типа «Венец» была в лучшем случае 500 ватт. Трудно себе представить, какое впечатление производили столичные артисты, когда звука не могло быть в принципе. Но мы не были избалованы хорошим звуком и обычно довольствовались тем, что есть.