Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рок-дела минувших дней. "Аквариум" покорил Архангельск еще в конце 70-х

В конце 70-х популярнейшая уже в следующее десятилетие ленинградская рок-группа «Аквариум» фактически была под запретом – за организацию одного ее московского концерта в кинотеатре «Пионер» именитый уже в то время сценарист Олег Осетинский («Михайло Ломоносов») подвергся серьезным гонениям и чуть не попал на скамью подсудимых.

Однако и в Архангельске нашлись рисковые энтузиасты…

О визите в столицу Поморья рок-героев пишет издание «Регион 29»:

- Фотография была сделана в Архангельске 40 лет назад, зимой 1979 года. Тогда в столице Севера состоялись первые гастроли «Аквариума».

Согласно архивам группы, фото было сделано во Дворце культуры строителей — нынешнем АГКЦ. Билет на концерт в ту пору стоил 80 копеек. Воспоминания о степени заполненности зала разнятся: то ли в 700-местном зале остались свободными только пять кресел, то ли пришло от силы человек 50.

руппа приехала в Архангельск в таком составе:

  • Борис Гребенщиков — голос, гитара, губная гармошка, слова и музыка,
  • Михаил Васильев (Фанштейн) — бас,
  • Всеволод Гаккель — виолончель,
  • Михаил Кордюков — ударник,
  • Марат Айрапетян — звук.

(в это время еще один участник легендарного первого состава «Аквариума» флейтист Дюша (Андрей) Романов проходил срочную службу в Советской Армии – прим. редакции ИА RUSNORD)

Кстати, именно из Марат Айрапетян и сохранил этот снимок в своём архиве. А кто его сделал, никто уже и не помнит.

Отметим, что об этом памятном концерте музыканты писали в своих мемуарах. Например, Всеволод Гаккель — в книге «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом».

— Мы играли в огромном зале Дворца культуры Строителей на 700 мест, — писал Гаккель. — При этом мощность аппарата типа «Венец» была в лучшем случае 500 ватт. Трудно себе представить, какое впечатление производили столичные артисты, когда звука не могло быть в принципе. Но мы не были избалованы хорошим звуком и обычно довольствовались тем, что есть.  

01 февраль 12:23 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)
"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (8)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20