"Онежское Поморье" набирает волонтеров

Волонтёрские проекты Парка откроют для их участников замечательную возможность побывать на уникальной территории и внести свой вклад в её сохранение и развитие.
Ежегодно сотни волонтёров из различных регионов России и стран мира помогают сотрудникам Парка и местным жителям в сохранении историко-культурного и природного наследия заповедной территории. В 2019 году на территории национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» будет организовано восемь многодневных волонтёрских лагерей. Приём заявок на участие в них уже начался.
Добровольческий сезон в Парке стартует 10 марта проектом «Помощники заповедных госинспекторов». Волонтёрский лагерь проводится совместно с Русским географическим обществом. Впервые тематические двухнедельные смены пройдут одновременно в двух национальных парках: «Кенозерская смена» пройдёт в деревне Вершинино, «Онежская смена» — в деревне Луда. Десять волонтёров будут оказывать помощь государственным инспекторам в обустройстве туристической инфраструктуры, заготовке дров, уборке мусора и благоустройстве, принимать участие в рейдах по территории. Важный блок работы добровольческого проекта будет посвящён биотехническим мероприятиям на особо охраняемых природных территориях.
Второй год подряд в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка с 12 по 19 мая у добровольцев есть возможность принять участие в проекте с тёплым названием «Уютный дом». Пяти волонтёрам, успевшим подать заявку до 15 марта, предстоит почувствовать себя заботливыми хозяевами русской избы. В течение недели они будут проживать на берегу живописных озёр и заниматься созданием уюта в деревянной избе в деревне Думино. Деревня расположена в 15 км от деревни Морщихинская, на холме в окружении трёх озёр: Чёрного, Долгого и Лобозера. Окунуться в по-настоящему уединённую деревенскую жизнь приглашаются трудолюбивые помощники, их задачи: рубить дрова, топить печи, красить, чинить и чистить. Идеально подходит для тех, кто предпочитает уединённый и размеренный стиль работы и отдыха.
В конце весны с 26 мая по 2 июня там же, в Каргопольском секторе, в деревне Морщихинская ждут любителей лошадей для участия в проекте «Кенозерские конники». В мире насчитывается около 250 пород лошадей. Деятельность Кенозерского национального парка связана с сохранением одной из них — мезенской породы лошадей. Без преувеличения можно сказать, что кенозерские мезенки на сегодня — лучшие в мире, поскольку именно они стали чемпионами породы на главном конноспортивном мероприятии России — XX Международной конной выставке «Иппосфера 18». Десять добровольцев приглашаются для помощи в ремонтных работах на конюшне и уходе за лошадьми. Работа может быть тяжёлой, наградой за которую будут упоительные моменты радости общения с прекрасными животными.
Ценители же архитектурной эстетики приглашаются в летний проект «В стиле советский модерн», который пройдёт в деревне Усть-Поча Плесецкого сектора с 9 по 16 июня. В этой деревне есть примечательное место — клуб Усть-Поченской запани — яркий пример архитектуры в стиле «советский модерн», сегодня этот тип объектов относится к исчезающему пласту советской архитектуры. Он был введён в эксплуатацию 1968 году, работал ещё в 1990-е годы. В клубе была библиотека, биллиард, инструменты для ВИА, настольные игры, танцевальный зал в фойе и зрительный зал на 120 мест. Клуб был закрыт в 2000-е годы. Сегодня это единственное место, где местные жители могли бы проводить общественные массовые мероприятия. Инициативные жители деревни в 2013 году начали работы по ремонту клуба за счёт собственных средств. Сделано уже многое, но впереди — ещё больше. Участники добровольческого проекта помогут усть-почанам создать общественное пространство для развития деревни, общения людей и сохранения исторической памяти. Сообщить о своём желании участвовать в проекте нужно до 15 апреля. Большое преимущество у волонтёров, умеющих держать молоток в руках!
С 8 по 17 июля восемь участников первой смены волонтёрского лагеря «Сенокосное раздолье» смогут посодействовать местным жителям и сотрудникам Кенозерского национального парка в поддержании культурных ландшафтов. Добровольные помощники примут участие в тяжёлой, но в то же время одной из приятнейших сельских работ, где труд сочетается с развлечениями — сенокосе. Исторически сенокос был делом всей семьи, каждому находилось дело по возрасту и по силам. «Всякий, кто дорос, спеши на сенокос», — советовали старожилы кенозерских деревень. Оповестить о своём желании участвовать необходимо до 15 апреля. Проект будет проходить в старинной деревне Зехнова на берегу озера Кенозера. Вторая смена лагеря «Сенокосное раздолье» начнётся вскоре после завершения первой — с 22 по 31 июля в деревня Ведягино. В программе лагерей — обучение косьбе, покос, установка зарода, ворошение сена и метание стога.
В августе там же, в Плесецком секторе, в деревне Зехнова пройдёт международный волонтёрский лагерь. Проект «Культовая и промышленная архитектура Кенозерья: сохранение и поддержание» будет проведён совместно с международным фондом «Волонтёры, сохраняющие культурное наследие Европы» («European Heritage Volunteers»). Организация работает более 20 лет, и её деятельность распространяется по всей Европе. За это время организованы более 200 проектов, в которых приняли участие почти 2000 добровольцев из 67 стран. В рамках проекта с 4 по 17 августа запланированы работы в часовне апостола Иоанна Богослова, построенной в конце XVIII века и на водной мельнице кон. ХIХ в. — нач. ХХ в. Заявки принимаются до 15 мая 2019 года, условием участия в проекте является владение английским языком не ниже уровня Intermediate.
Закрывающий волонтёрский сезон лагерь «Часовенный рай» пройдёт с 15 по 27 сентября. На территории Кенозерья сохранилось 39 часовен из почти 80 существовавших ранее. Все памятники находятся на балансе Парка, многие из них уже отреставрированы, некоторые — нуждаются в реставрации. Но все часовни требуют регулярного ухода: где-то надо подремонтировать ступеньку, где-то — почистить кровлю и стены от мха и лишайника, где-то — скосить траву рядом. Четырём волонтёрам представится уникальная возможность помочь Парку и местным жителям сохранить это культурное и историческое сокровище. Приём заявок будет идти до 31 июля.
Важное замечание — труд в волонтёрском лагере не подразумевает одну лишь работу. У каждого добровольца будет замечательная возможность насладиться культурным и природным наследием заповедных территорий, принять участие в экскурсиях, посетить мастер-классы и музеи, попробовать традиционную северную кухню.
Немного об организационных вопросах. К участию в волонтёрских лагерях приглашаются помощники старше 18 лет, половых ограничений нет. Проезд до ж/д станции Архангельск (проекты в национальном парке «Онежском Поморье») или ж/д станций Плесецкая и Няндома (проекты в национальном парке «Кенозерский») волонтёры оплачивают самостоятельно. Проживание, экскурсионная программа и питание — за счёт принимающей стороны. Для участия в добровольческих проектах необходимы прививка от энцефалита, страховка на время проведения смен, согласие с условиями волонтёрского договора (доступен на сайте Парка). Заполнить анкету волонтёра можно по ссылке —https://goo.gl/forms/GL9j9fE0qFjEYMiO2
Вопросы можно задать Светлане Марич, начальнику отдела социокультурной деятельности: pr@kenozero.ru, 8(8182) 28-65-23, 8 (931) 409-31-33.