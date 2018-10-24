Потери Архангельска: Скончалась легенда Драматического театра им. Ломоносова, заслуженная артистка РФ Людмила Бынова

50 лет из прожитых 70-ти отдано областной сцене…
Вот, что пишет о творческом пути Людмилы Федоровны издание «Архангельск – город воинской славы»:
Людмила Федоровна закончила Ярославское театральное училище и после двух лет работы в Великих Луках, оказалась в Архангельске. Здесь она довольно быстро стала ведущей актрисой театра драмы, сыграв Варвару в “Грозе” Островского, Харитину в “Не стреляйте в белых лебедей” Б.Васильева, Нину Ивановну в “Ретро” А.Галина, главные роли в спектаклях “Васса Железнова”, “Госпожа министерша”, “Вышел ангел из тумана”, “Божьи одуванчики”, “Поздняя любовь” и многих других. Одной из самых ярких стала роль Настены в спектакле “Живи и помни” в постановке ее мужа Владимира Казакова по одноименной повести Валентина Распутина. Не менее удачные были роли в спектаклях по произведениям Федора Абрамова. Несколько лет назад Людмила Федоровна вернула на сцену абрамовскую “Пелагею и Альку”, где когда-то играла.
А за сценой голодные 90-е, болезни, потери близких людей…
Редакция ИА RUSNORD выражает искренние соболезнования близким усопшей и всем театралам Архангельска.