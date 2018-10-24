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В мае в Архангельск приедет Горан Брегович

Рассказывает директор Поморской филармонии Василий Ларионов:

Форум переехал, но людям-то тут жить. И получать радость от жизни по мере возможности. Символично, что именно сегодня я могу объявить самое масштабное и глобальное событие, которое мы когда-либо делали. Горан Брегович со своим Wedding & Funeral Orchestra в сопровождении Архангельского симфонического оркестра!

Событие наполнено таким множеством взаимосвязей и смыслов, что я должен дать пять очень важных пояснений:

  1. - «Три письма из Сараево» – это не просто концерт, а уникальный культурно-историко-музыкальный проект. Он рассказывает историю Балкан, историю сосуществования разных религий и реальность югославских войн. Сараево – это не только название города, но и метафора того, как хорошие соседи могут долгое время спокойно жить вместе, а потом начать стрелять друг в друга.
  2. - Это невероятная премьера и большое счастье, что мы получили «три письма»! До этого были Париж, Белград, Москва и Петербург. А Архангельск – между США и Австралией. И это не фигура речи. Музыканты приезжают к нам сразу после тура по Калифорнии и на следующий день после нас уезжают выступать в Сидней и Мельбурн.
  3. - Билеты на концерт будут стоить от 900 до 3800 рублей. Это очень недорого. На премьере в Москве было 4000-12000 рублей (и не говорите мне, что это Москва, столица и т.д.)). Искреннее спасибо нашему министерству культуры за поддержку, которая позволила сделать цены на билеты доступными.
  4. - Спасибо Сергею Самодову за то, что театр драмы дал такую шикарную дату – 5 мая, воскресенье в майские праздники.
  5. - И, пожалуй, самое ответственное: мы посвящаем это действо 80-летнему юбилею Виктора Петровича Панова, который будет ровно на следующий день после концерта. Думаю, не надо объяснять, почему мы так решили.

В общем, еще раз (сам не верю): Горан Брегович, его ансамбль, наш оркестр, мужской хор, три соло-скрипки в трех разных манерах – христианской, еврейской и мусульманской. 70 человек на сцене рассказывают невероятную историю. Такого Архангельск ещё не видел, как мне кажется.

СПРАВКА: Горан Брегович – популярный европейский композитор и музыкант, прославившийся своими работами в качестве лидера группы «Bijelo Dugme», а также созданием саундтреков к фильмам знаменитого югославского режиссера Эмира Кустурицы. Пожалуй, самым главным его хитом считается песня «In the Death Car» («В машине смерти»).

Международная популярность пришла к Бреговичу после выхода фильмов Эмира Кустурицы, для которых музыкант писал музыку («Андерграунд», «Время цыган», «Аризонская мечта» (при участии Игги Попа).

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19 январь 09:16 | : Культура

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