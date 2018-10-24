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Фестиваль "Добро пожаловать в Арктику!"... но не в Архангельске

В конце января – начале февраля в четырех городах России пройдет уникальный фестиваль «Добро пожаловать в Арктику». Организатор – Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (г.Москва). Цель мероприятия – привлечь внимание к социальным и экономическим проектам, реализуемым в АЗРФ, повысить туристическую привлекательность региона. Гости праздника смогут познакомиться с природными, историческими и культурными реалиями Арктики.

Фестиваль стартовал в ноябре 2018 г. в Москве. 25 января 2019 г. мероприятие пройдет в Ярославле, 27 января – в Твери, 2 февраля – в Санкт-Петербурге и 3 февраля – в Великом Новгороде. Во всех городах праздник начинается в 13:00 на одной из центральных площадей. Посещение фестиваля «Добро пожаловать в Арктику» для детей и взрослых бесплатное.

На площадках будет построен большой фестивальный городок со сценой, интерактивными площадками и зонами для фотографирования с настоящими чумами, северными оленями и забавными ростовыми куклами. Здесь будут работать различные мастер-классы, которые погрузят гостей мероприятия в культурные традиции коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных и многому другому.

Посетителям будет представлена уникальная фотовыставка, в арктическом кинозале покажут документальный фильм известного путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова «Великий Северный путь», который расскажет о присоединении великих северных просторов к России.

Также на фестивале будут презентованы проекты Экспертного центра «ПОРА» и Экологического фонда Сибирского федерального университета. Гостям фестиваля расскажут, как команда профессиональных альпинистов в рамках проекта «Чистые Столбы» очистила скалы заповедника от вандальных надписей. Во время презентации проекта «Сохраним белого медведя» (http://spasimishku.ru) с помощью современных цифровых технологий все желающие смогут увидеть белого медведя прямо на площадке фестиваля: ЭЦ «ПОРА» представит приложение дополненной и виртуальной реальности, созданное специально для Просветительского центра «Белый Мишка» (г.Норильск). Посетители смогут поплавать вместе с медведем, познакомиться с его средой обитания и соседями, а также узнать много занимательных фактов об этом уникальном животном. Гостей познакомят с возможностями и преимуществами работы в Арктике, в том числе в крупных компаниях-участниках рейтинга устойчивого развития компаний Арктики «Полярный индекс». Проект Энецкая письменность http://энцы.рф, расскажет о создании письменности для небольшой народности в рамках объявленного ООН международного года языков коренных народов.

В течение дня на площадках будет работать уличный ресторан, где посетителям предложат традиционные блюда северной кухни (с олениной и морошкой).

Кульминацией фестиваля станет грандиозный концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки. На сцене выступят: Юлияна Кривошапкина – вокалистка и мастер игры на хомусе (якутском музыкальном инструменте), народный чукотский ансамбль «Кочевник», группы «Сказки» и «Янжима», а завершится мероприятие арктическим этно-сетом от диджея Дамира.

Генеральный директор ПОРА Борис Тарасов говорит: «К Арктической зоне Российской Федерации относится примерно 18% территории России, однако до сих пор у многих Арктика ассоциируется только лишь с холодом и льдами. Именно поэтому Проектный офис развития Арктики посчитал важным провести такое массовое и интересное мероприятие, как фестиваль «Добро пожаловать в Арктику» Мы хотим показать жителям средней полосы России другую Арктику - яркую, многогранную, живую».

18 январь 12:48 | : Культура

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