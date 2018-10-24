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Лунтик во Христе. Православие глазами архангельских детей

Урок о дружбе и доброте провел в первом классе архангельской школы № 50 священник Кирилл Кочнев.

«Я поздравил детей с Рождеством Христовым, предложил поговорить о дружбе, ведь Сын Божий учил людей добру и взаимопомощи, — пояснил священнослужитель. — В пример я привел сказку "Репка". Ее персонажи очень разные, но все они объединяются и помогают друг другу».

Отец Кирилл привел школьникам евангельский пример: «Один человек сильно болел — был расслабленным. Его друзья хотели, чтобы Христос исцелил болящего, для этого нужно было спустить его к ногам Христа, окруженного толпой. Чтобы сделать это, им пришлось разобрать крышу дома, поднять туда друга, и спустить его к Спасителю. Так много они потрудились, чтобы помочь ему!»

Священник спросил ребят, с каким человеком они хотели бы дружить — с добрым или злым? «Дети сказали, что хотят дружить с добрыми людьми. Они привели в пример героя известного современного мультика — Лунтика, который не только добрый, но и всегда старается всех примирить», — рассказал отец Кирилл.

По словам священника, качества доброго человека — уважение, помощь, отзывчивость — объединяет любовь: «Она предполагает послушание и жертвенность. Пример — любовь детей к родителям. Если мы любим их — значит должны помогать и слушаться».

Организовал встречу по просьбе педагогов школы клирик архангельского храма святого Мартина Исповедника священник Леонид Перчугов. Родители дали согласие на общение детей с представителем Церкви.

Планируется, что беседы со священнослужителями в этой школе будут проходить раз в месяц.

(по материалам Архангельской епархии)

12 январь 09:13 | : Культура / Верую

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