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Кенозерье: Рождественский подарок для колокольни

Накануне светлого праздника Рождества Христова в Почезерском храмовом комплексе — памятнике русского деревянного зодчества XVIII века, в экспозиции «Почезерский погост. История, архитектура, приход» установлено новое звуковое оборудование. Работы выполнены при финансовой поддержке РН «Архангельскнефтепродукт».

В августе 2018 года на торжественном открытии Почезерского храмового комплекса впервые после 80-летнего молчания зазвонили колокола. Голос им вернул действительный член Ассоциации колокольного искусства, мастер колокольного звона из Архангельска Владимир Петровский«Колокола должны звучать, радовать и нести самое главное — надежду и любовь человечеству». Но не у каждого посетителя есть возможность услышать игру звонаря. Для местных жителей и гостей, которые приезжают на погост самостоятельно, установлено звуковое оборудование с записью концерта Владимира Марьяновича.  Звучат семь произведений: «Встречный Звон», «Будничный Звон», «Звон Памяти», «Водосвятный Перезвон», «Звон На Крестный Ход», «Малиновый Звон», «Праздничный Торжественный Трезвон». Запись колокольного звона выполнена звукорежиссёром Олегом Кожевиным, директором компании «Musical Emotions Records».

Работы по установке оборудования проведены Дмитрием Маклаковым: «Сейчас в стенах Почезерского храмового комплекса звучат семь композиций, одна за другой. Звук получился чистый, красивый, установили профессиональные усилители фоновой озвучки. Общая продолжительность звучания колокольных звонов получилась 20 минут. Особенность этого места в том, что здесь высокая отражательная способность, сами стены отражают звук колоколов»

10 январь 14:40 | : Культура

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