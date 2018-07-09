Владимир Легойда: Православной журналистики нет

Православным может быть человек, но православной журналистики как специальной профессиональной подготовки нет. Такую мысль раскрыл председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью «Журналу Московской Патриархии».
«Термин "православная журналистика" имеет право на существование, как и "спортивная журналистика". Это тематика, а не стандарты профессии. Стандарты профессии не меняются, но ты должен быть профессионалом», — сказал Владимир Легойда.
Оценивая развитие православных СМИ, глава синодального отдела отметил успехи радио «Вера» и телеканала «Спас»: «Борис Корчевников утвердил у Святейшего Патриарха концепцию развития "Спаса". Заслуга Бориса Вячеславовича и тех людей, которые с ним работают, в том, что "Спас" становится полноценным телевизионным каналом. У нас задача — учесть ожидания молодой аудитории. А это очень сложная тема. Поскольку у них есть презумпция недоверия к традиционному телевидению и презумпция доверия к YouTube, что тоже обман. Новое время — новый язык. "Вера в большом городе" Валерии Гай Германики была построена именно на этом, на стремлении достучаться к молодым».
Владимир Легойда считает, что епархиальные информационные ресурсы нуждаются в оценке эффективности. «Многие СМИ создавались по принципу "чтобы было". Есть епархия — должна быть газета. Сейчас во многих епархиях есть работающие сайты, то есть своя газета как источник информации, понятное дело, не нужна. Официальная хроника — церковная летопись — успешно реализуется на епархиальном сайте. То есть при выпуске печатного издания всегда надо понимать, для чего, для каких целей и на какую аудиторию рассчитывается СМИ. Не будет ли выпуск епархиальной газеты пустой тратой средств и творческого потенциала? Насколько эффективна просветительская миссия такого проекта?», — сказал глава синодального отдела.
По мнению Владимира Легойды, перспективу освоения социальных сетей не стоит переоценивать: «В сеть идут на конкретных людей, а не на обобщенную структуру. И нам важно научиться работать с людьми, которые могут быть центрами притяжения общественного внимания, то есть с блогерами. Если раньше мы говорили, что надо учиться работать с журналистами, то сейчас надо ориентироваться именно на блогеров. Интереснейший опыт, который заслуживает нашего внимания, провел Василий Рулинский, пригласив Артемия Лебедева. И, несмотря на критические, порой саркастические комментарии, получилось очень интересно и поучительно. Сейчас, мне кажется, очень важно осваивать социальные сети, в том числе "Инстаграм". Появление в YouTube представителей духовенства я рассматриваю пока как поиск языка общения, потому что однозначно успешных примеров я пока не видел».
(по материалам Архангельской епархии)