Кино декабря. Шорт-лист II Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN в Архангельске (игровое кино)

Полнометражное игровое кино
В стране, которую мы все знаем ... во времена, которых мы все боимся. После кровавой революции и гражданской войны, бывший армейский офицер Ксавье Фарадей был отправлен в комнату для допросов и прикован цепью рядом с Марией Рамсе — приставленной к нему представительницей комитета Правды и Примирения нового правительства.
Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным — после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота — ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти. Сценаристом выступил Сергей Гармаш, он же сыграл главную роль в фильме
Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна — 18 лет. Он и его друзья, Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове в самом прекрасном городе на земле — Ленинграде. Синявый любит кутить и флиртовать с девушками, которых называет «кошки- милашки». Шкилет пишет стихи и мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют, танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все приметы грядущей катастрофы. На дворе — белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни — Лёлю. Фронт, блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление — впереди. А сейчас они молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.
История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.
Диспетчер службы спасения, бывший полицейский АсгерХольм, принимает звонок от похищенной женщины. Когда связь обрывается, приходит время начать поиски жертвы и похитителя, и каждая прошедшая минута уменьшает шансы на благополучный исход. Однако, вскоре Асгер понимает, что это совсем не обычное похищение…
Попав в город своего детства, Дмитрий встречает юную Машу. Ему за сорок, она школьница. Однако всем известный сюжет «Лолиты» разворачивается по непредсказуемому сценарию.
Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота да рыбалка — вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел — священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить вместе в одном доме.
Аннотация: Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом её берегу отчий дом.
Короткометражное игровое кино
Сюжет фильма «Путешествие в Париж» основан на общении с сотрудниками и воспитанниками колонии, во многом это документальное произведение. Это история про мальчика, который скоро выйдет на свободу, он хочет вернуться домой, к семье, к своей матери, к нормальной жизни. Но ни мама, ни кто-либо из его семьи за ним не приедет. Это знает администрация и другие воспитанники, это знают все, кроме главного героя, который до последнего ждет и верит, что за воротами колонии увидит маму. Эта история про стигму, про взросление, про принятие сложной и неприятной правды, про помощь, про понимание и про веру.
Убегая от полицейских в ночной глуши, грабитель сталкивается с неожиданно сложным выбором.
Скромный учитель хочет хоть раз в жизни совершить Поступок. Он похищает уличного хулигана и сажает его на цепь. Но цель учителя не насилие, а воспитание - он сделает из быдла Человека!
Молодой сценарист внезапно обнаруживает, что все, что он пишет, сбывается. И однажды он становится узником созданного им персонажа, который приходит, чтобы отомстить за свою мертвую жену. Может ли сценарист переписать прошлое и изменить все
Человек зарядил в кинопроектор старую пленку и на экране возникло волшебное прошлое. Теперь оно стало главнее его и он уже был не властен над ним..Он попал в прошлое… А потом - что-то пошло не так - и киноплёнка со счастливым ходом событий - приводит его в ужасное Настоящее… Что делать ?! - как спасти ситуацию? Он заново заряжает обрывки плёнки в кинопроектор и проецирует изображение - прямо на ночное небо!
За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днём становится всё труднее.
Столяр Михаил случайно отрезает себе руку, репетируя признание в любви. Пытаясь скрыть производственную травму, он пытается найти способ пришить себе руку обратно.
Отчаявшегося терапевта посещает очень успешный человек, который пытается убедить его, что жизнь бессмысленна.
Один день из жизни психиатра, который специализируется на самоубийствах. Он решает, кто из пациентов будет освобожден, а кто останется в больнице.
Завтра Сэмьюэл отправляется в дальнее путешествие. Его брат Николас не хочет, чтобы он уезжал. Он «похищает» Сэмьюэла, чтобы наверстать упущенное время с братом за одну ночь. Что с ним будет без старшего брата?
Гийс проводит отпуск со своей подругой. Внезапно ему звонит его мать, и разговор с ней заставляет его усомниться в ее психическом здоровье и простоте их взаимоотношений.
Ограбить букмекерскую контору на окраине города – проще простого. И особенно заманчиво для того, кто хочет легких денег и знает, что в разгар ежегодных скачек у букмекеров Washington’s Tobacco они точно есть. Мусс – человек гордый, со своими жизненными принципами. Жизнь второсортного гражданина ему надоела. Однако, что произойдет, когда принципы Мусса столкнутся с чужими?
Сторонний взгляд на жизнь одинокой женщины.
Короткометражная картина, основанная на реальных событиях. Когда десятимесячный малыш только-только начал делать первые шаги, никто и подумать не мог, что завтрашний день станет для него последним. Фильм рассказывает о трагедии, случившийся в семье молодого пожарного и его жены. Самые страшные опасения отца оправдались: жизнь маленького человека кончилась. Ему, хорошему семьянину, героически спасающему жизни чужих людей, приходится столкнуться со смертью, однако на этот раз в кругу собственной семьи.
Фильм о столкновении боли: Душевной и Физической.Медсестра хосписа Маргарет (45) узнает в своем новом пациенте, умирающим от рака - свою самую сильную и единственную любовь. Спустя 20 лет…
В попытке удержаться от соблазнов городской жизни два «маргинала» оказываются в заброшенной избушке в самой чаще леса.
Сюжет разворачивается в советское время Сухуми 70-х годов. Молодой парень Махаз приезжает в город, и благодаря его блестящим навыкам рисования легко попадает в Сухумскую школу искусств. Однако, как утверждает герой, он не мог попасть в школу из-за влюбленности. Фильм рассказывает историю трудностей, которые он переживает после встречи с любимой девушкой.
Счастливый охранник едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Для него эта перевязанная бантом машинка – триумф всей жизни! Главному герою не терпится поделиться радостью победы, но случайных встречных его «суперприз» не воодушевляет. Однако победитель готов на все, чтобы добиться радости в ответ.
Женщина-лифтер в ночную смену в Нью-Йорке, ожидает услышать новости о жизни или смерти своей семьи в Сирии.
Напоминаем, Второй международный кинофестиваль ARCTIC OPEN пройдет в Архангельске 6 по 9 декабря 2018 года.
(кадр из фильма «Турецкое седло»)