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Кино декабря. Шорт-лист II Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN в Архангельске (игровое кино)

Полнометражное игровое кино

 

  1. Истина | Truth | США | режиссер Эрик Пол Эриксон |

В стране, которую мы все знаем ... во времена, которых мы все боимся. После кровавой революции и гражданской войны, бывший армейский офицер Ксавье Фарадей был отправлен в комнату для допросов и прикован цепью рядом с Марией Рамсе — приставленной к нему представительницей комитета Правды и Примирения нового правительства.

  1. Два билета домой | Россия | режиссер Дмитрий Месхиев |

Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным — после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота — ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти. Сценаристом выступил Сергей Гармаш, он же сыграл главную роль в фильме

  1. Турецкое седло | Россия | режиссер Юсуп Разыков |

    Тихий и неприметный Ильич — бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи — молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти, и оказывается в совершенно новом, неведомом мире. Бывший агент еще не подозревает, что последствия этого пути окажутся шокирующими и непоправимыми. 
  2. У ангела ангина | Россия | режиссер Оксана Карас |

Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна — 18 лет. Он и его друзья, Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове в самом прекрасном городе на земле — Ленинграде. Синявый любит кутить и флиртовать с девушками, которых называет «кошки- милашки». Шкилет пишет стихи и мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют, танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все приметы грядущей катастрофы. На дворе — белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни — Лёлю. Фронт, блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление — впереди. А сейчас они молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.

  1. Зимние братья | Vinterbrødre | Дания, Исландия | режиссер Хлинюр Палмасон | 

История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.

  1. Виновный | Den skyldige | Дания | режиссер Густав Мёллер | 

Диспетчер службы спасения, бывший полицейский АсгерХольм, принимает звонок от похищенной женщины. Когда связь обрывается, приходит время начать поиски жертвы и похитителя, и каждая прошедшая минута уменьшает шансы на благополучный исход. Однако, вскоре Асгер понимает, что это совсем не обычное похищение…

  1. Слоны могут играть в футбол | Россия | режиссер Михаил Сегал | 

Попав в город своего детства, Дмитрий встречает юную Машу. Ему за сорок, она школьница. Однако всем известный сюжет «Лолиты» разворачивается по непредсказуемому сценарию.

  1. Царь-птица | Toyon kyyl | Россия, Якутия | режиссер Эдуард Новиков |

Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота да рыбалка — вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел — священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить вместе в одном доме.

  1. Глубокие реки | Россия, Кабардино-Балкария | режиссер Владимир Битоков | 

Аннотация: Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом её берегу отчий дом.

 

Короткометражное игровое кино

  1. Хороший день | Россия | режиссер Дарья Чаруша | 18 минут

    Проблемы молодого водителя Абдула, выходца из Средней Азии, резко отступают на дальний план, когда в его жёлтое такси врывается беременная Лена, у которой вот-вот отойдут воды. Сначала юноше приходится научиться отзываться на имя «Мишаня» (Лене так привычней), а потом – принимать роды в экстремальных условиях, то есть в привычной всякому москвичу пробке. Участникам дорожного затора, включая одного иностранца и одну пенсионерку, также предстоит принять участие в операции.
  2. Путешествие в Париж | Россия | режиссер Мария Полякова | 17 минут

Сюжет фильма «Путешествие в Париж» основан на общении с сотрудниками и воспитанниками колонии, во многом это документальное произведение. Это история про мальчика, который скоро выйдет на свободу, он хочет вернуться домой, к семье, к своей матери, к нормальной жизни. Но ни мама, ни кто-либо из его семьи за ним не приедет. Это знает администрация и другие воспитанники, это знают все, кроме главного героя, который до последнего ждет и верит, что за воротами колонии увидит маму. Эта история про стигму, про взросление, про принятие сложной и неприятной правды, про помощь, про понимание и про веру.

  1. Случай на дороге | Россия | режиссер Эвелина Барсегян | 8 минут

Убегая от полицейских в ночной глуши, грабитель сталкивается с неожиданно сложным выбором.

  1. Исповедь мизантропа| Россия |  режиссер Татьяна Жукова | 25 минут

Скромный учитель хочет хоть раз в жизни совершить Поступок. Он похищает уличного хулигана и сажает его на цепь. Но цель учителя не насилие, а воспитание - он сделает из быдла Человека!

  1. Настоящий сценарий  | Россия  | режиссер Сергей Знаменский | 30 минут

Молодой сценарист внезапно обнаруживает, что все, что он пишет, сбывается. И однажды он становится узником созданного им персонажа, который приходит, чтобы отомстить за свою мертвую жену. Может ли сценарист переписать прошлое и изменить все

  1. Без слов | Росиия |  режиссер Андрей Магдич | 10 минут

Человек зарядил в кинопроектор старую пленку и на экране возникло волшебное прошлое. Теперь оно стало главнее его и он уже был не властен над ним..Он попал в прошлое… А потом - что-то пошло не так - и киноплёнка со счастливым ходом событий - приводит его в ужасное Настоящее… Что делать ?! - как спасти ситуацию? Он заново заряжает обрывки плёнки в кинопроектор и проецирует изображение - прямо на ночное небо!

  1. Половинки| Россия |  режиссер  Байбулат Батуллин | 15 минут

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днём становится всё труднее.

  1. Рука| Россия | режиссер Игорь Марченко | 23 минуты

Столяр Михаил случайно отрезает себе руку, репетируя признание в любви. Пытаясь скрыть производственную травму, он пытается найти способ пришить себе руку обратно.

  1. Типичный случай| Россия | режиссер Даниил Геллер | 17 минут

Отчаявшегося терапевта посещает очень успешный человек, который пытается убедить его, что жизнь бессмысленна.

  1. Галангал  |  Россия |  реж. Мария Лойтер | 15 минут

Один день из жизни психиатра, который специализируется на самоубийствах. Он решает, кто из пациентов будет освобожден, а кто останется в больнице.

  1. 24 часа | 24H | Канада |  режиссер Мэри-Лу Биланд | 10 минут                                                         

Завтра Сэмьюэл отправляется в дальнее путешествие. Его брат Николас не хочет, чтобы он уезжал. Он «похищает» Сэмьюэла, чтобы наверстать упущенное время с братом за одну ночь. Что с ним будет без старшего брата?

  1. Водопад | Skógafoss | Исландия | режиссер Нильс Буржонье |10 минут

Гийс проводит отпуск со своей подругой. Внезапно ему звонит его мать, и разговор с ней заставляет его усомниться в ее психическом здоровье и простоте их взаимоотношений.

  1. Мусс |  Mousse |  Швеция | режиссер Джон Хеллберг | 42 минуты

Ограбить букмекерскую контору на окраине города – проще простого. И особенно заманчиво для того, кто хочет легких денег и знает, что в разгар ежегодных скачек у букмекеров Washington’s Tobacco они точно есть. Мусс – человек гордый, со своими жизненными принципами. Жизнь второсортного гражданина ему надоела. Однако, что произойдет, когда принципы Мусса столкнутся с чужими? 

  1. Вуайерист | Voyeur | Норвегия | режиссер Эйрик Твейтен | 8 минут

Сторонний взгляд на жизнь одинокой женщины.

  1. Последняя колыбельная  |   The Last Lullaby | режиссер Биргит Кэспер | 10 минут

Короткометражная картина, основанная на реальных событиях. Когда десятимесячный малыш только-только начал делать первые шаги, никто и подумать не мог, что завтрашний день станет для него последним. Фильм рассказывает о трагедии, случившийся в семье молодого пожарного и его жены. Самые страшные опасения отца оправдались: жизнь маленького человека кончилась. Ему, хорошему семьянину, героически спасающему жизни чужих людей, приходится столкнуться со смертью, однако на этот раз в кругу собственной семьи.

  1. Жемчужина | Pearl | США |режиссер Алма Баймуратова | 17 минут

Фильм о столкновении боли: Душевной и Физической.Медсестра хосписа Маргарет (45) узнает в своем новом пациенте, умирающим от рака - свою самую сильную и единственную любовь. Спустя 20 лет…

  1. Последняя ночь без печали | One last night without sadness | Канада | режиссер Эрик Вэликей | 15 минут

В попытке удержаться от соблазнов городской жизни два «маргинала» оказываются в заброшенной избушке в самой чаще леса. 

  1. Меня зовут Махаз|  My name is Makhaz  | Абхазия  |  режиссер Инар Нармания | 15 минут          

Сюжет разворачивается в советское время Сухуми 70-х годов. Молодой парень Махаз приезжает в город, и благодаря его блестящим навыкам рисования легко попадает в Сухумскую школу искусств. Однако, как утверждает герой, он не мог попасть в школу из-за влюбленности. Фильм рассказывает историю трудностей, которые он переживает после встречи с любимой девушкой.

  1. Суперприз |  Россия |  режиссер Константин Челидзе | 14 минут       

Счастливый охранник едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Для него эта перевязанная бантом машинка – триумф всей жизни! Главному герою не терпится поделиться радостью победы, но случайных встречных его «суперприз» не воодушевляет. Однако победитель готов на все, чтобы добиться радости в ответ.

  1. Салам | Salam | США | режиссер Клэр Фоулер |4 минут

Женщина-лифтер  в ночную смену в Нью-Йорке, ожидает услышать новости о жизни или смерти своей семьи в Сирии.

 

Напоминаем, Второй международный кинофестиваль ARCTIC OPEN пройдет в Архангельске 6 по 9 декабря 2018 года.

(кадр из фильма «Турецкое седло»)  

25 октябрь 13:56 | : Культура / ПроКино

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