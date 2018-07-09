"Эпидемия" какая-то. Виктория Исакова собирается в Архангельск

Произойдет это в рамках съемок сериала «Эпидемия» (экранизация романа Яны Вагнер «ВонгОзеро»), которые намечены на февраль следующего года в Архангельске и Северодвинске.
Подробности от «Регион 29»:
«Эпидемия» — это телесериал оператора и режиссёра Павла Костомарова о вспышке смертельного вируса. В главных ролях — обладательница премии «Золотой орёл» Виктория Исакова, звезда «Нелюбви» Андрея Звягинцева Марьяна Спивак, известный кино- и сериальный актёр Кирилл Кяро и заслуженный артист РФ Юрий Кузнецов.
— Вирус напоминает своими симптомами банальный грипп, но от него нет никакого спасения, — гласит синопсис картины. — После непродолжительного инкубационного периода наступает агония. Больной смертельно угасает, успевая заразить всех окружающих. Вакцины нет и не предвидится. Вся страна охвачена паникой. Средства связи, Интернет перестают работать. Потом пропадает электричество. Государство фактически растворяется, как будто его никогда и не было. На глазах героев рушится привычный им мир. Остается территория, населённая доведенными до отчаяния людьми. Любой встречный может нести смертельную опасность, будь то вирус или выступившие наружу первобытные инстинкты выживания. Деньги мгновенно теряют всякую ценность. Бензин и еда становятся главными ресурсами, за которые идет ожесточенная борьба оставшихся в живых. Не заразиться — единственная цель.
Наблюдатели надеются, что с помощью фестиваля ARCTIC OPEN Архангельск наконец-то станет кинематографическим городом…