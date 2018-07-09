«Архангельский водорослевый комбинат» предоставит подарки гостям кинофестиваля ARCTIC OPEN

Уникальное предприятие «Архангельский опытный водорослевый комбинат" уже второй год является Генеральным партнером кинофестиваля стран Арктики Arctic Open.
- Решение стать частью невероятного кинопраздника, с такой замечательной организацией, было принято с радостью. Мы рады гостям и горды, что можем вложить частичку нашего гостеприимства и поделиться с участниками кинофестиваля дарами Белого моря. Благодаря этому событию комбинат смог заявить о себе на Российском уровне, получил поклонников Беломорских водорослей даже в самых дальних регионах нашей страны. Мы рады представить доступные по цене и уникальные по своему составу продукты для красоты, молодости и оздоравливающего питания. Мы благодарим за доверие к нам и надеемся на дальнейшее сотрудничество, - сообщили партнёры фестиваля «Архангельский водорослевый комбинат».
В этом году предприятие также готовит подарки для гостей кинофестиваля, участников конкурса и жюри. Всех желающих приглашают на экскурсию и дегустацию – угощение вкусными поморскими новинками, а также на презентацию линейки косметического назначения.
на фото -
1) Площадка Архангельского Водорослевого комбината на закрытии ARCTIC OPEN в областном театре Драмы 9 декабря 2017 г.
2) Менеджеры Архангельского Водорослевого комбината с Президентом кинофестиваля ARCTIC OPEN Игорем Угольниковым.