Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не только хлеб с солью. Американские рокеры прибалдели от гостеприимства Архангельска

В администрации Архангельска побывали музыканты хеви-металл группы ORGE из американского города-побратима Портленда. Гости из США приехали в наш город в рамках ежегодного международного рок-фестиваля «Беломор-Буги», которому в этом году исполняется 25 лет.

Данный визит является ярким примером сотрудничества столицы Поморья и Большого Портленда. В состав группы ORGE входят Уилл Бродбент (ударные инструменты), Эд Каннингхэм (вокал и бас-гитара) и Росс Маркониш (электрогитара и синтезатор). В наш город они прибыли впервые. Музыкантов сопровождает сотрудник отдела по связям с общественностью посольства США в Москве Майкл Бёрнз. Принимала делегацию заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

Два дня назад заокеанские гости уже выступили с концертом в клубе «М33», сегодня вечером они порадуют своим творчеством посетителей клуба «Колесо». Как признались сами музыканты, их тронуло гостеприимство северян.

- Публика оказала нам очень теплый приём. Люди подходили к сцене, подпевали нам, поддерживали нас, делились своей энергетикой. Мы чувствовали себя как дома, если не лучше. Всё прошло просто отлично, - поделился своими впечатлениями Эд Каннингхэм.

Как отметил Майкл Бёрнз, обмен в сфере музыки – один из важных моментов культурного взаимодействия на международном уровне.

- Здесь людям не нужно знать иностранные языки, музыка вне языков и вне политики. Мы привозим исполнителей, работающих в самых разных направленностях – рок, блюз, джаз. И видно, что на уровне народной дипломатии это всегда даёт результаты: люди всегда рады посещать выступления наших коллективов. Когда россияне и американцы работают в совместных проектах, то дружба между жителями обеих стран устанавливается надолго. И я горжусь, что вношу свой личный вклад в этот процесс, - подчеркнул Майкл Бёрнз.

Также американский дипломат выразил уверенность, что традиция музыкальных обменов будет продолжаться, несмотря ни на что, а архангелогородцы и дальше будут иметь возможность получать удовольствие от хорошей музыки.

- Хочется пожелать вам удачи и успехов в ваших творческих мероприятиях. Чтобы архангельская публика принимала вас так же тепло, и вы всегда хотели возвращаться в наш город снова. Такое культурное взаимодействие очень интересно и необходимо, тем более, что в этом году мы отмечаем 30-летие побратимских связей Архангельска и Портленда, - отметила в конце встречи Светлана Скоморохова.

Также гостям из США на память об Архангельске были вручены подарки. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

09 октябрь 11:53 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (76)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20