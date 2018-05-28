Не только хлеб с солью. Американские рокеры прибалдели от гостеприимства Архангельска

В администрации Архангельска побывали музыканты хеви-металл группы ORGE из американского города-побратима Портленда. Гости из США приехали в наш город в рамках ежегодного международного рок-фестиваля «Беломор-Буги», которому в этом году исполняется 25 лет.
Данный визит является ярким примером сотрудничества столицы Поморья и Большого Портленда. В состав группы ORGE входят Уилл Бродбент (ударные инструменты), Эд Каннингхэм (вокал и бас-гитара) и Росс Маркониш (электрогитара и синтезатор). В наш город они прибыли впервые. Музыкантов сопровождает сотрудник отдела по связям с общественностью посольства США в Москве Майкл Бёрнз. Принимала делегацию заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
Два дня назад заокеанские гости уже выступили с концертом в клубе «М33», сегодня вечером они порадуют своим творчеством посетителей клуба «Колесо». Как признались сами музыканты, их тронуло гостеприимство северян.
- Публика оказала нам очень теплый приём. Люди подходили к сцене, подпевали нам, поддерживали нас, делились своей энергетикой. Мы чувствовали себя как дома, если не лучше. Всё прошло просто отлично, - поделился своими впечатлениями Эд Каннингхэм.
Как отметил Майкл Бёрнз, обмен в сфере музыки – один из важных моментов культурного взаимодействия на международном уровне.
- Здесь людям не нужно знать иностранные языки, музыка вне языков и вне политики. Мы привозим исполнителей, работающих в самых разных направленностях – рок, блюз, джаз. И видно, что на уровне народной дипломатии это всегда даёт результаты: люди всегда рады посещать выступления наших коллективов. Когда россияне и американцы работают в совместных проектах, то дружба между жителями обеих стран устанавливается надолго. И я горжусь, что вношу свой личный вклад в этот процесс, - подчеркнул Майкл Бёрнз.
Также американский дипломат выразил уверенность, что традиция музыкальных обменов будет продолжаться, несмотря ни на что, а архангелогородцы и дальше будут иметь возможность получать удовольствие от хорошей музыки.
- Хочется пожелать вам удачи и успехов в ваших творческих мероприятиях. Чтобы архангельская публика принимала вас так же тепло, и вы всегда хотели возвращаться в наш город снова. Такое культурное взаимодействие очень интересно и необходимо, тем более, что в этом году мы отмечаем 30-летие побратимских связей Архангельска и Портленда, - отметила в конце встречи Светлана Скоморохова.
Также гостям из США на память об Архангельске были вручены подарки.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)