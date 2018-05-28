Двойка по географии. В сериале «Динозавр» (НТВ) показали фальшивый Архангельск

По сюжету сериала, чей показ начался в понедельник на канале НТВ, матерый «медвежатник» бежит из колонии, расположенной на Русском Севере, в Москву.
Рванувшие за ним прапорщик колонии и один из сидельцев случайно сталкиваются на железнодорожном вокзале Архангельска. Даже нескольких кадров перрона достаточно, чтобы понять – данный объект не имеет к столице Поморья никакого отношения.
В диалоге с подошедшим полицейским патрулем выплывает, что эти двое из колонии-поселения, расположенной на Земле Франца-Иосифа, чего не может быть в принципе.
Как и невозможно добраться из ЗФИ автостопом по шоссе до Москвы.
Впрочем, наблюдатели уже оценили сериал «Динозавр», как очередную унылую телешнягу…