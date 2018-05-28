Телеоператор получил "ТЭФИ" и медаль "За отвагу"

Военный оператор, когда-то начинавший творческую карьеру на мурманском телевидении, получил премию «ТЭФИ». В комплект к отважной медали.
Об этом рассказывает портал «ТВ 21 Мурманск».
Еще в 2001 году, только придя на телевидение, Александр Пушин снимал репортажи и новостные сюжеты о подъеме затонувшей подлодки «Курск».
Несколько лет отработал в телекомпании «ТВ 21», объехал с камерой самые отдаленные уголки Кольского полуострова.
Потом переезд в Москву и работа на телеканале «Россия». Там он и выбрал специализацию «военный телеоператор».
Уже шесть лет работает в Сирии, в команде корреспондента Евгения Поддубного. В 2013 году награжден самой почетной солдатской медалью «За отвагу».
«ТЭФИ» Александр получил за работу над фильмом «Война в Сирии: финал появился на горизонте». Но лично присутствовать на награждении не мог… он в сирийской пустыне.