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Телеоператор получил "ТЭФИ" и медаль "За отвагу"

Военный оператор, когда-то начинавший творческую карьеру на мурманском телевидении, получил премию «ТЭФИ». В комплект к отважной медали.

Об этом рассказывает портал «ТВ 21 Мурманск».

Еще в 2001 году, только придя на телевидение, Александр Пушин снимал репортажи и новостные сюжеты о подъеме затонувшей подлодки «Курск».

Несколько лет отработал в телекомпании «ТВ 21», объехал с камерой самые отдаленные уголки Кольского полуострова.

Потом переезд в Москву и работа на телеканале «Россия». Там он и выбрал специализацию «военный телеоператор».

Уже шесть лет работает в Сирии, в команде корреспондента Евгения Поддубного. В 2013 году награжден самой почетной солдатской медалью «За отвагу».

«ТЭФИ» Александр получил за работу над фильмом «Война в Сирии: финал появился на горизонте». Но лично присутствовать на награждении не мог… он в сирийской пустыне.

04 октябрь 13:42 | : Культура

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