Кинофестиваль СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР: GREEN SCREEN представит программу фильмов для детей на ARCTIC OPEN.

I Международный фестиваль экологического и социального кино «СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР: GREEN SCREEN», успешно прошедший на площадках двух приграничных городов - Никеля (Россия) и Киркенеса (Норвегия), представит на II Международном кинофестивале стран Арктики «ARCTIС OPEN» программу фильмов для детей от шведских, норвежских и финских режиссеров.
Эта идея сотрудничества двух северных фестивалей России родилась в ходе работы нового по формату и идее кинофестиваля «СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР: GREEN SCREEN», посвященного поиску новых моделей взаимодействия человека с окружающим миром, и содействия формированию и поддержанию экологической культуры.
«Экологическая культура — это не только бережное отношение к природе и традиционный призыв «не надо мусорить», но и понятие «экологии души», когда крайне важно очистить разум от политического негатива, обрушивающегося на нас из СМИ по обе стороны границы. Важно посмотреть друг другу в глаза, и вспомнить, что россиян и норвежцев связывают вековые традиции, история, культура, межличностное общение», — сказала руководитель Медиа-центра САФУ «Арктический мост» Анжелика Долинина на дискуссионной площадке «Green meeting: природа, культура, человек».
Подробнее об участии архангельских документалистов в «GREEN SCREEN» можно прочитать здесь.