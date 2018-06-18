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Таких больше не делают. Ушла из жизни легендарный архангельский филолог Татьяна Буторина

Сегодня ночью скончалась поистине знаменитая женщина, профессор филологии, президент Ломоносовского фонда и Почетный гражданин Архангельска Татьяна Буторина.

Ее биография:

Татьяна Буторина родилась 5 июля 1946 года в селе Емецк, Холмогорского района. В 1969 г. закончила отделение истории историко-филологического факультета АГПИ им. М.В. Ломоносова. Работала учителем в школах, а после окончания аспирантуры ЛГПИ им. А.И. Герцена перешла на научную и преподавательскую работу: ассистент, старший преподаватель, заведующий кафедрой педагогики и психологии АГПИ им. М.В. Ломоносова.

Доктор педагогических наук, профессор, директор Ломоносовского гуманитарного центра АО ИППК (1995-97), проректор по учебной работе АГТУ (1997-2006). Инициатор создания кафедры педагогики, психологии и профессионального образования АГТУ. Заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член Российской академии социальных наук, Академии педагогических и социальных наук. Награждена орденом Дружбы. Почетный гражданин Холмогорского района. В 2013 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Архангельска.

Профессор Буторина автор более чем 300 научных работ и монографий.

Редакция ИА RUSNORD выражает искреннее соболезнование ее родным, близким, коллегам, ученикам…

26 сентябрь 14:09 | : Культура

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