ARCTIC OPEN начинается с мастер-классов

В рамках II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN в Архангельской области пройдёт учёба для руководителей и потенциальных организаторов киноклубов в Архангельской области. В течение года эксперты проведут цикл тематических мастер-классов и вебинаров.
Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «Создание сети киноклубов в Архангельской области» получил грантовую поддержку Правительства Архангельской области для НКО на развитие гражданского общества. Учебный курс рассчитан на 10 месяцев. Первая встреча пройдёт уже в это воскресенье. 30 сентября, в посёлке Североонежск Плесецкого района на открытие нового кинозала в МКУК «Североонежский социально-досуговый центр» соберутся организаторы и будущие руководители киноклубного движения региона.
Участники семинара и зрители первыми увидят премьеру российского приключенческого фильма «Двое». Картину представит сам режиссёр Тимофей Жалнин. Североонежцы и гости посмотрят фильм задолго до его выхода в широкий российский прокат. Подробнее о мероприятии – здесь http://fbereginya.com/news/na-otkrytii-kinozala-v-poselke-severoonezhsk-pokazhut-premeru-kinotavra-2018-priklyuchencheskuyu-dra/
Затем за круглым столом хозяева встречи поделятся опытом, как получить государственную поддержку на модернизацию кинозала в районном центре.
Основной семинар учебного курса «Мастеринг по организации региональных киноклубов» пройдет 6 и 7 декабря в рамках II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN. Как создать киноклуб, подобрать программу, увлечь зрителя и сделать кинообъединение интересным и увлекательным делом, расскажут кинорежиссеры Гильдии неигрового кино и телевидения, а также Международного фестиваля документального кино «ДОКер».
Для участников программы «Создание сети киноклубов в Архангельской области» предусмотрены вебинары по кинообразованию и кинопедагогике. Практическая часть - «Киномарафон ARCTIC ОPEN» для жителей Поморья – будет длиться три месяца.
Принять участие в учебном курсе приглашаются специалисты учреждений культуры, образования, молодежной политики, лидеры общественных объединении, НКО, представители малого бизнеса, заинтересованные в создании киноклуба на местах. Обучение по образовательной программе для организаторов киноклубов в Архангельской области бесплатное.
Конечной целью проекта является создание стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений на территории Архангельской области. «Киноклубы могут быть организованы на базе учреждений культуры или образования, а для кого-то, возможно, станут новым бизнесом и любимым делом. Киноклуб – это не только место, где вместе смотрят кино, но и вместе обсуждают, думаю, говорят, чувствуют, это площадка для единомышленников», - уверена директор фестиваля Arctic open Тамара Статикова.
Зарегистрироваться, познакомиться с условиями и программой курса можно на сайте организаторов – http://fbereginya.com/projects/cinema_club/
НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.
Для справки:
Проект «Создание региональных киноклубов» – один из победителей конкурса Правительства Архангельской области для НКО на развитие гражданского общества; входит в образовательную программу II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN – одного из победителей конкурса фонда Президентских грантов для НКО.