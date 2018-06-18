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ARCTIC OPEN начинается с мастер-классов

В рамках II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN в Архангельской области пройдёт учёба для руководителей и потенциальных организаторов киноклубов в Архангельской области. В течение года эксперты проведут цикл тематических мастер-классов и вебинаров.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «Создание сети киноклубов в Архангельской области» получил грантовую поддержку Правительства Архангельской области для НКО на развитие гражданского общества. Учебный курс рассчитан на 10 месяцев.  Первая встреча  пройдёт уже в это воскресенье.  30 сентября, в посёлке Североонежск  Плесецкого района на открытие нового кинозала в МКУК «Североонежский социально-досуговый центр» соберутся  организаторы и будущие руководители киноклубного движения  региона.

Участники семинара и зрители первыми увидят премьеру российского приключенческого фильма «Двое». Картину представит сам  режиссёр  Тимофей Жалнин. Североонежцы и гости посмотрят фильм задолго до его выхода в широкий российский прокат. Подробнее о мероприятии – здесь http://fbereginya.com/news/na-otkrytii-kinozala-v-poselke-severoonezhsk-pokazhut-premeru-kinotavra-2018-priklyuchencheskuyu-dra/
Затем  за круглым  столом хозяева встречи поделятся опытом, как получить  государственную поддержку на модернизацию кинозала в районном центре. 

Основной семинар  учебного курса «Мастеринг по организации региональных киноклубов» пройдет 6 и 7 декабря в рамках II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN. Как создать киноклуб, подобрать программу, увлечь зрителя и сделать кинообъединение интересным и увлекательным делом,  расскажут кинорежиссеры Гильдии неигрового кино и телевидения, а также Международного фестиваля документального кино «ДОКер».  

Для участников программы «Создание сети киноклубов в Архангельской области» предусмотрены  вебинары по кинообразованию и кинопедагогике.  Практическая часть - «Киномарафон ARCTIC ОPEN» для жителей Поморья – будет длиться  три месяца.
Принять участие в учебном курсе приглашаются  специалисты учреждений культуры, образования, молодежной политики, лидеры общественных объединении, НКО, представители малого бизнеса, заинтересованные в создании киноклуба на местах. Обучение по образовательной программе для организаторов киноклубов в Архангельской области бесплатное.

Конечной целью проекта является создание стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений на территории Архангельской области.  «Киноклубы могут быть организованы на базе учреждений культуры или образования, а для кого-то, возможно, станут новым бизнесом и любимым делом. Киноклуб – это не только место, где вместе смотрят кино, но и вместе обсуждают, думаю, говорят, чувствуют, это  площадка для единомышленников», -  уверена директор фестиваля Arctic open Тамара Статикова.

Зарегистрироваться, познакомиться с условиями и программой курса можно на сайте организаторов –  http://fbereginya.com/projects/cinema_club/ 
НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.

 

Для справки:
Проект «Создание региональных киноклубов» –  один из победителей конкурса Правительства Архангельской области для НКО на развитие гражданского общества; входит в образовательную программу II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN – одного из победителей конкурса фонда Президентских грантов для НКО.


 

25 сентябрь 12:25 | : Культура

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