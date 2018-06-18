Большое кино шагает по Архангельской области. Дошло и до Североонежска

Североонежцы увидят фильм 30 сентября, задолго до его выхода в широкий российский прокат. Режиссер картины Тимофей Жалнин лично приедет на встречу со зрителем. Этот фильм откроет первый в Архангельской области районный современный кинозал.
Средства на оборудование нового кинозала местный социально-досуговый центр получил по итогам конкурса на получение государственной финансовой поддержки на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей, который проводили Министерство культуры РФ и Фонд кино.
Выбор кинокартины для показа на открытии поселкового кинозала неслучаен. Режиссер Тимофей Жалнин участвовал в 2016 году в проведении Киномарафона «Созвездие Арктических фестивалей», который организовывал Поморский культурный фонд «Берегиня». Тогда он представил программу фильмов питерского фестиваля «Послание к человеку» в пяти районах области. В этом году, после показа на престижном российском фестивале «Кинотавр», Тимофей Жалнин подал заявку и на архангельский Кинофестиваль стран Арктики Arctic open.
Приключенческая драма «Двое» - дебютная полнометражная работа молодого, перспективного режиссера. На экране мы увидим молодую пару – Андрея и Надю. Они отправляются в поход, но у каждого своя цель. Надежда идёт к заповедным озёрам, будто лечащим от бесплодия, а Андрей вдали от самовольного свёкра хочет ей сообщить о своём решении подать на развод. Но природа переворачивает их планы с ног на голову. Вода в реке поднимается, отрезав путь домой. Двое оказываются на грани жизни и смерти. В попытке выжить они по-настоящему узнают себя и друг друга.
«В нашем фильме природу можно назвать третьим персонажем, который влияет на ход и развитие сюжета, обладая своим характером. Я долго выбирал место съемок и остановился на природном парке "Ергаки" в Западных Саянах, где с одной стороны есть вся необходимая инфраструктура, с другой – действительно суровая нетронутая природа. Тайга и горы в фильме представлены неким условным миром – природным лабиринтом, метафорой городских пространств, в которых заблудились наши герои», – рассказал о своей новой работе в одном из интервью режиссёр Тимофей Жалнин.
Главные роли исполнили Антон Момот и Татьяна Плоснина. Они прошли настоящую школу жизни, как Леонардо Ди Каприо в «Выжившем». Практически без помощи дублёров, гидрокостюмов и утепления актеры показали зрителю, что предстоит преодолеть заблудившимся в тайге путникам. Им приходилось падать с обрыва, тонуть в болоте и по несколько часов проводить в ледяной воде.
30 сентября в Североонежском социально- досуговом центре после официального открытия кинозала состоится два киносеанса, после каждого режиссер Тимофей Жалнин ответит на вопросы зрителей, расскажет о съемках фильма.
Кинопоказ и творческая встреча с автором картины в Североонежском социально-досуговом центре Плесецкого района - первый этап в образовательной программе «Создание региональных киноклубов», поддержанной грантом Правительства Архангельской области. Обучение будущих организаторов киноклубов в Архангельской области продолжится на II Международном кинофестивале стран Арктики ARCTIC OPEN – одного из победителей конкурса Фонда президентских грантов для НКО.
Все, кому интересна эта деятельность, могут подать заявку на сайте организатора - http://fbereginya.com/projects/cinema_club/
А киноистория в Архангельской области продолжается. Сейчас на II Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN поступило более 1000 картин со всего мира. Отборочной комиссии предстоит выбрать около 50. Шорт –лист будет объявлен 25 октября. Организатор фестиваля – Поморский культурный фонд «Берегиня». Следите за новостями на сайте фестиваля http://fbereginya.com/ и в группах социальной сети Интернета.