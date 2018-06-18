Презентация фильмов Второго международного кинофестиваля ARCTIC OPEN: «Небесный беспредел» Юлии Ивановой (Канада)

Документальный фильм “LIMIT IS THE SKY” или «Небесный беспредел» председателя жюри кинофестиваля ARCTIC OPEN Юлии Ивановой в Архангельске в декабре.

Золотая лихорадка и экономический кризис. Как Эльдорадо превратилось в Макондо меньше чем за год?





Председатель жюри документальных кинокартин канадский режиссёр Юлия Иванова представит зрителям свою работу - «Небесный беспредел».





“LIMIT IS THE SKY” или «Небесный беспредел» - это история о ливанском парикмахере, суданском рэпере, трудолюбивой красавице из Эдмонтона, голливудском сценаристе, механике и водителе самого огромного в мире грузовика. Все они пытаются начать свою взрослую жизнь в единственном месте на Земле, где водители грузовиков зарабатывают 250 000 долларов в год. И когда нефтяной рынок падает, каждый персонаж неожиданно оказывается на краю пропасти, куда могут кануть мечты тысяч рабочих о больших деньгах.





«Я хотела снять и оставить для истории, то что стало с канадским Эльдорадо, с Клондайком, с Землей Обетованной, но отравленной – под названием Форт МакМюррей», - говорит Юлия Иванова.



