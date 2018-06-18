Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Презентация фильмов Второго международного кинофестиваля ARCTIC OPEN: «Небесный беспредел» Юлии Ивановой (Канада)

Документальный фильм “LIMIT IS THE SKY” или «Небесный беспредел» председателя жюри кинофестиваля ARCTIC OPEN Юлии Ивановой в Архангельске в декабре.
Золотая лихорадка и экономический кризис. Как Эльдорадо превратилось в Макондо меньше чем за год?


Председатель жюри документальных кинокартин канадский режиссёр Юлия Иванова представит зрителям свою работу - «Небесный беспредел».


“LIMIT IS THE SKY” или «Небесный беспредел» - это история о ливанском парикмахере, суданском рэпере, трудолюбивой красавице из Эдмонтона, голливудском сценаристе, механике и водителе самого огромного в мире грузовика. Все они пытаются начать свою взрослую жизнь в единственном месте на Земле, где водители грузовиков зарабатывают 250 000 долларов в год. И когда нефтяной рынок падает, каждый персонаж неожиданно оказывается на краю пропасти, куда могут кануть мечты тысяч рабочих о больших деньгах.


«Я хотела снять и оставить для истории, то что стало с канадским Эльдорадо, с Клондайком, с Землей Обетованной, но отравленной – под названием Форт МакМюррей», - говорит Юлия Иванова.


12 сентябрь 08:31 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (93)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20