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Приз за смелое кино. Российский арт-хаус стал лауреатом на Венецианском кинофестивале

Актриса Наталья Кудряшова получила приз в секции "Горизонты" за главную женскую роль в фильме "Человек, который удивил всех".

Кудряшова сыграла беременную жену главного героя в исполнении Евгения Цыганова, который решает обмануть смерть необычным образом, что становится настоящим испытанием для близких. Фильм-притча получил высокую оценку российской и международной критики.

"Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим", - сказала Кудряшова, получая награду.

Режиссеры-постановщики фильма Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Аннотация: Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

Главного же «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома».

Черно-белый фильм рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов - на фоне проходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков. Рома - название буржуазного квартала мексиканской столицы. По словам Куарона, картина во многом автобиографична и вдохновлена его детскими воспоминаниями, в центре которых - его няня.

(на фото: Евгений Цыганов в фильме-лауреате)

09 сентябрь 10:12 | : Культура

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