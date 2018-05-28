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Не только петровские уродцы. Кунсткамера ищет экспонаты в Кенозерье

На острове Виловатый в акватории озера Кенозеро летом продолжила исследования древних каменных сложений экспедиция Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

Каменные сложения о. Виловатый представляют собой кучи валунов подовальной либо округлой формы размерами от полутора до четырёх метров в поперечнике и высотой до одного метра. Подобные сложения, часто называемые лапландскими кучами (англ. lappish carins), распространены на севере Восточной Европы. Находки каких-либо археологических предметов или фрагментов костей крайне немногочисленны и встречаются далеко не во всех таких сложениях. Время их бытования относят к 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э., хотя датирование этих объектов затруднено. Функция сложений остаётся предметом дискуссий, предполагается ритуальное (погребальное?) назначение.

Сложения на о. Виловатый расположены подковой, разомкнутой на север, на узкой террасе, опоясывающей холм на юго-восточном мысу острова. 22 сложения было зафиксировано в 2002 году экспедицией А.Г. Едовина. К настоящему времени выявлено и задокументировано 65 сложений, составлен подробный топографический план комплекса. Изучение двух сложений показало, что укладка валунов проводилась на очищенный от дёрна грунт. Мощный слой склоновых отложений, перекрывающий нижние слои камней, указывает на достаточно глубокий возраст сооружений.

В заполнении одного из изученных сложений выявлена пластина, отжатая из кремня. Отобранные образцы почвы, возможно, позволят лучше понять особенности функционального назначения древних сложений, а образцы угля из-под валунов – определить их абсолютный возраст.

Изучение каменных сложений на о. Виловатый является частью программы по исследованию и популяризации археологического наследия Кенозерья, начатой в 2016 году в рамках сотрудничества между ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. В работах сезона 2018 года приняли участие сотрудники МАЭ РАН к.и.н. Хартанович В.И., к.и.н. Бельский С.В., к.и.н. Герасимов Д.В., Панарина О.Н., к.и.н. Погорельский П.И., к.и.н. Стасевич И.В., Шапиро С.Б., а также Лыч Б.Г. (РЭМ), Стрельцов М.А. (РГПУ им. Герцена), Нордквист К., Сайпио Я. (Университет Хельсинки, Финляндия), Бельский Д.С., Гольдштейн Я.Б.

Комплекс древних каменных сложений на о. Виловатый в будущем может стать одним из туристических объектов национального парка. Предполагается установка на острове стенда с информацией о сложениях, прокладка экологической тропы для осмотра комплекса.

  

08 сентябрь 11:28 | : Культура

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