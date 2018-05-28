Директор Поморской филармонии: "Никакого коллапса... наши концерты состоятся при любой погоде"

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов воспользовался своим правом и ответил на претензии, высказанные в материале «Культурный коллапс в Архангельске»:

- Дорогие наши зрители, как нынешние, так и те, кто только готовится ими стать!

Концерты в Кирхе - в сентябре, октябре и далее всегда - состоятся при любой погоде и любом психическом состоянии отдельных людей.

А вообще, это ведь возможность дополнительно прорекламировать наш органный фестиваль, раз Руснорд пообещал предоставить нам ответное слово)! И я этой возможностью прямо сейчас и воспользуюсь.

Те, кто о фестивале еще не слышал, пусть узнают, что он есть. И поверьте мне, он отличный, причем отличный в том числе и от прошлых фестивалей. Мы поменяли формат - в этом году это будет не просто орган, а три концерта орган +: вокал, дудук и симфонический оркестр.

А еще впереди открытие сезона камерного оркестра! В общем, пользуясь неожиданно представившимся случаем лишний раз напомнить о филармонии - приходите, будет здорово, обещаю!

(на фото Василий Ларионов)