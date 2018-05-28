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Архангельск не попал в список самых читающих городов России

По данным федерального социологического опроса проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в августе 2018 года самым читаемым городом России стал Екатеринбург.

Далее следует Москва, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Опрос проводился по методу личных интервью. Респондентам задавались три вопроса: скажите, вы читаете книги? Сколько вы читаете книг в год, и что Вы читаете сейчас?

Рейтинг ТОП-20 читающих городов: Новосибирск (5), Краснодар (6), Казань (7), Омск (8), Нижний Новгород (9), Саратов (10), Волгоград (11), Тюмень (12), Иваново (13), Сочи (14), Калининград (15), Самара (16), Пермь (17), Брянск (18), Саранск (19), Воронеж (20).

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET уточнил, что самыми популярными литературным жанрами среди Россиян стали: детективы, классика, фантастика, публицистика, мотивирующая и бизнес литература.

Эксперт отметил, что большинство (61%) жителей России предпочитают читать в электронном формате при этом только 12% опрошенных готовы покупать электронный книги. Слушают аудиокниги не более 3% жителей страны.

Опрос проводился по методу личных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет.

04 сентябрь 11:00 | : Культура

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